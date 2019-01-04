美國總統特朗普素來是孩子心性，動輒衷腸盡露，這樣的人最好應付。做外交者先要學習觀人，一百個談判對手，有一百種不同性格，各個拿捏準確，自然能左右逢源。特朗普好玩又好勝，仗着美利堅二百年來積下的實力，他大有玩的本錢，你要陪玩，就先要掂量自家有幾斤幾両。



中美貿易戰一役，北京有點估量失誤，初時信心滿滿，說誓要跟頑童小特決一勝負，但打不過三兩個回合就退守，早知如此，何不早早認栽？小特要贏的主要是面子，你在第一個回合就讓他勝得風光一點，事情便過去，堅持纏鬥，隨時輸得更多。



但既然鬥了下來，就該有續鬥的策略，因時制宜，一錯不可再錯。特朗普好鬥，但跟很多具孩子心性的人一樣，毅力不足，容易對遊戲生厭。中美貿易戰延宕至今大半年，已逐漸超出小特的耐性極限，他正急於叫停。



特朗普近日安慰美國人，說股市短期下挫是小毛病，目前跟中國的談判進展良好，與各國的貿易戰一旦談好，市場會馬上重拾升軌。白宮主人老像個長不大的孩子，說話露肝露肺，一眼便能看到底，你要是看不出，實在怪不了誰。美國談判代表萊特希澤更不避嫌，說為免特朗普太急於求成，對中國讓步太多，他要盡量勸阻云云。



白宮主人不是一個容易聽勸的人，種種迹象告訴你，他在對華貿易問題上已無心戀戰，正欲草草作結。就像筆者小時候一樣，哪有一個電子遊戲能讓我堅持玩一年以上的？特朗普這小鬼現在是玩得沒勁了，中方要是會談判的，根本不必再步步退讓，你要我買一萬二千億美元的貨品？行，先從打個五折起步，咱再談。