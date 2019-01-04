《告台灣同胞書》發表四十周年，國家主席習近平提出五項對台政策（「習五點」），包括首度提出探索「一國兩制台灣方案」，實踐和平統一。「習五點」是北京對台政策重要的轉捩點，標誌北京已研究統一步驟，一國兩制統一台灣由口號變成具體內容。



「習五點」剛柔並濟，剛的方面，習近平強調，「我們不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項」，「我們願意為和平統一創造廣闊空間，但絕不為各種形式的『台獨』分裂活動留下任何空間」。柔的方面，習近平表明，「兩岸同胞是一家人，兩岸的事是兩岸同胞的家裏事，當然也應該由家裏人商量着辦」，「中國人不打中國人」，「中國人要幫中國人」。



剛柔並濟之下，「習五點」在政治方面提出台灣各階層各政黨，只要堅持「九二共識」、反台獨，都可以參與「兩制」的協商，北京不會單方面決定內容。至於民生經濟方面，「習五點」提出深化兩岸融合發展，建立兩岸共同市場，提升經貿暢通，實現兩地同胞心靈契合，夯實和平統一基礎。習近平同時建議，可以率先實現金門、馬祖與福建省通水、通電、通氣、通橋。



儘管民進黨蔡英文當局不承認「九二共識」，逆流而行，然而最近的「九合一」地方選舉，國民黨大勝，綠地變藍天，不少台灣人希望實現國民黨韓國瑜所說的「貨出得去，人進得來」。隨着國家逐步發展壯大，統一是歷史大勢，蔡英文要擋也擋不住。