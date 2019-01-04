國家主席習近平日前就《告台灣同胞書》出爐四十周年發表講話，主要有五個主張，其中兩項，老朽認為至為關鍵，一是堅持一中原則，維護和平統一前景；中國人不打中國人，但不承諾放棄使用武力，為針對台獨及外部勢力干涉留一手。二是攜手推動民族復興，實現和平統一目標；台灣前途在統一，台灣福祉繫於民族復興。



習近平的「中國夢」，說到底最終就是見到一個統一的中國。今次他以最高領導人的身份，嚴肅向台灣喊話，首次正式倡議兩岸各政黨推舉代表，就和平機制等事宜平等協商，前提當然是堅持「九二共識」和反對台獨。習近平的五個主張，雖不承諾放棄使用武力，然而硬中帶軟，不會照搬香港和澳門模式的「一國兩制」，暗示台灣方案會給予台灣人民更多自主空間，展露的善意，彰彰明甚。



蔡英文就是死牛一邊頸，一開口就表示台灣不接受九二共識和一國兩制，大言炎炎呼籲北京「勇敢踏出民主腳步」，重申新年談話的「四個必須」，又反對北京以「利中」為核心，利誘台資及人才，搞經濟統戰。不過，蔡的言論發表後，台媒呼籲她「不要再賭氣，務實盤點資源、接受客觀現實，多為人民幸福着想」。高雄市長韓國瑜則以「三個必須」吐槽蔡英文：必須為兩岸人民的共同利益努力、必須交流溝通、必須互相尊重。而據親綠陣營的一項民調顯示，贊成兩岸統一者有上升趨勢，贊成台灣獨立者則有下降迹象，蔡英文一句「台灣不接受九二共識」，顯然難以自圓其說！



台灣在蔡英文管治下，國際空間愈收愈窄，加上搞不好經濟，民生凋敝，民怨沸騰，民心思變，在所難免。「一朝之忿，忘其身以及其親，非惑與？」孔子這番話蔡英文應深切反思，你憑甚麼自塞溝通之路，一味要求大陸和平對待，這不是不切實際和太糊塗嗎？