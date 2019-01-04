踏入新一年，因邊境圍牆問題而陷於停擺的美國聯邦政府，仍然未有「復工」迹象。總統特朗普日前簽署行政命令，決定聯邦政府職員本年凍薪，由於大批公務員被迫放無薪假，國家公園等地方淪為垃圾崗。



日裔美國學者福山總結一個社會的有效管治，歸因於三個要素，即政府治理能力、法治以及民主，其中又以政府治理能力至為關鍵。福山以非洲國家為例子，說明一個國家單有民主制度的「外殼」而無廉能政府的「靈魂」，也是枉然，想不到如今輪到美國連最基本的公共服務也無法提供，堪稱黑色幽默。



特朗普建牆之心，迄今未見動搖，他日前在內閣會議上聲稱，建牆所需的五十多億美元對國家安全來說是個小數目，相信美國民眾最終都會支持他；與此同時，參、眾兩院民主黨領袖到白宮出席關於邊境安全的簡報會，尋求解決僵局。特朗普的如意算盤當然是以「證據」說話，迫使在野黨就範，但對上一次雙方在白宮「攤牌」，彼此惡言相向的一幕被在場傳媒「實時直播」，老戲碼會否再次上演，誰也說不準。



建牆僵局之所以難解，特朗普的頑固偏執固然難辭其咎，但其「蠻幹」顯然經過一番計算，邊境萬里長城是特氏最重要的選舉承諾，而且看得見摸得着，圍牆能否建成，中間容不得半點含糊，而且愈是處境不妙，特氏愈是「奮進」，愈令選民覺得他敢於跟華盛頓政客死磕到底。正因為民主黨認為特朗普能否連任全繫此舉，故不惜任何代價阻其得逞。



都說政治是妥協的藝術，建牆與邊境中門大開之間，理應有廣闊的空間。現實卻是在朝野各方角力下，替代方案根本無人關心，民眾福祉顯然不在政客們考慮之列，這就是所謂美國式的民主。