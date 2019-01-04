土地供應專責小組向政府建議短期內局部發展粉嶺高爾夫球場，民意當然大表歡迎，商界卻祭出高球場乃商界應酬交際場所，一旦收回，隨時影響本港經濟發展的論調，擺明覷準港府的要害來反擊。



眾所周知，促成商人傾成生意的必然考慮，從來只是利益，而非場地。所以，商界搬出失去高球場就無地方傾生意的說法，雖然被立法會議員斥為詼諧，然而商界根本不是說給市民聽，而是說給政府聽，這就另作別論。事關林鄭月娥雖然不時強調「與市民同行」，實際上「政府淨係識維護商界」的形象絲毫沒有改變，施政又豈敢得失商界？商界要放話來捍衞高球場，不惜出盡法寶，甚至有銀行高層指，打算兩年後退休回流香港，為的只是粉嶺高球場會籍，真是聞所未聞。不過，市民就算覺得這堆理由再無稽，也沒有所謂，只要港府受落即可。商界口中的香港經濟可能受損，潛台詞無非是商界不高興，港府能不腳軟，還敢逆商界意願打高球場的主意嗎？



坦白說，高球場畢竟是權貴的乳酪，港府要取回這塊肥豬肉，無異於火中取栗，一定會激起既得利益者的強烈反彈，何苦偏要捨易行難？



尤其是港府明明有其他可供選擇現成土地選項，不論是大批空置校舍、廢置的前公務員宿舍，抑或人流疏落十室九空的冷清街市，只要善加規劃改建，即可解決不少市民的住屋需要。如果嫌又拆又起太麻煩，大埔富善邨附近一塊曬太陽超過廿年的靚地，以及屯門海珠路一塊用鐵絲網圍封來種草養蚊的空地，都是不錯的選擇。港府卻統統懶理，是否為填海而製造土地短缺假象，背後的居心與潛台詞，值得細究。