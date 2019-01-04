二○一九年的首個工作天，北京舉行了《告台灣同胞書》發表四十周年紀念會，黨政高層雲集，統一是主旋律，不過，國家領導人在會議中拋出政治分歧「不能一代傳一代」的說法，不少人揣測這是否意味統一時間表已在路上？



四十周年紀念會除了談統一，便是反台獨，北京的立場很簡單，絕不容許台獨，不容背棄統一原則，否則兩岸局勢便動盪緊張。對於和統與武統的爭議，這次會議的表態一如以往：中國人不打中國人，但不會承諾放棄使用武力。上述立場一直是北京對台政策的主軸，沒有改變。



唯一改變的一點，是北京在會議中拋出了解決兩岸分歧的方向：政治分歧問題「不能一代傳一代」。注意！這裏的用詞不是「統一問題不能一代傳一代」，而是政治分歧問題。很明顯，北京已將解決兩岸問題的前提，移到先解決彼此政治分歧之上，而解決政治分歧的橄欖枝，便是探索「兩制的台灣方案」。



台灣毫不示弱，蔡英文即日已經喊話，指台灣不接受九二共識、不接受一國兩制，亦不接受武嚇。只是，蔡英文在台灣的代表性所餘無幾，島內不同團體均熱心探討前途問題，不少人希望在和統問題上尋找突破口，而不是口號式的抗拒接觸。因此，蔡英文的選項，不代表台灣人的選項，蔡英文即日的反彈，也不能掩蓋台灣島內未來一段時間的前途討論。



兩岸問題糾纏近七十年，民進黨政府二次執政後，大陸與台灣關係一度進入冰封期，政治分歧之大，是台灣解嚴以來最大。如今大陸發出分歧不能一代傳一代的呼喚，島內政治力量如何接招、如何把握時機，是兩岸和平的一大關鍵。



早前的台灣九合一地方選舉，民進黨吃了空前大敗仗，可見兩岸政策不佳，勢必影響台灣政治勢力的消長。