正論：綑綁繞道逼過關　三隧分流疑問多

備受漏水醜聞困擾的中環及灣仔繞道即將通車，能否解決塞車問題尚未可知，港府已急不及待將三隧分流方案提上立法會，美其名曰試探議員接受程度，實際上欲快刀斬亂麻，務求將方案連同繞道一併上馬。問題是，兩隧加價補貼西隧減價，不但不公平，是否可以起分流作用才是最令人疑問。



眾所周知，去年施政報告提出三隧分流方案，當中私家車使用紅隧和東隧，將由現時二十元及廿五元大幅加價至四十元；西隧則由現時七十元減至五十元，港府預計動用十八億元補貼西隧，如方案獲立法會支持，將於明年元旦實施。運房局局長陳帆昨日表明方案難以修改，當局將於立法會會議上提出無約束力動議，要求議員表態，並強調中環及灣仔繞道月底開通，現在是契機討論紓緩三隧擠塞問題。



誠然，時間就是金錢，三隧車流量嚴重不均引致交通擠塞，整個社會都付出巨大代價，本港近年競爭力跌跌不休，塞車顯然是元兇之一。目前紅隧和東隧已超出各自容量上限的七成七及三成八，紅隧及周邊地區基本上全日塞車，東隧也不遑多讓，將車輛分流到西隧，無疑是紓緩擠塞的唯一方法。惟令人質疑的是，一下子將兩隧收費大幅提高，除了令駕車人士和職業司機百上加斤，更令人得出加價補貼西隧的惡劣印象。正如立法會議員質疑，西隧減價的同時，為何兩隧要大幅加價？東隧收費維持不變，紅隧加幅降低，西隧減幅則擴大，甚至實施分時段電子收費，這些都是爭議較小的可行之法，為何港府充耳不聞？



最諷刺的是，連運房局提交立法會的文件也指出，西隧將來減價後，原本早晚繁忙時間不塞車，將變成出現長達三百甚至過千米的車龍，車輛過隧道時間將延長兩至七分鐘；至於東隧大幅加價後，早上繁忙時間由觀塘過海，車龍只輕微縮短一百米，行車時間依然維持九至十多分鐘。換言之，港府挖空心思搞的分流方案，到頭來是三條隧道繼續塞爆，市民卻要承受加價之苦，簡直愚不可及，何來陳帆所說，分流方案是以全港利益為依歸？



更令人莫名其妙的是，港府的分流方案永遠獨沽一味打加價主意，不但早年的「六隧分流」顧問報告提出紅隧及獅子山隧道必須加價，數年前被擱置的「紅加東減」方案也是以加價為大前提，甚至兩年多前收回東隧專營權後，外界一度寄望東隧減價，港府也是無動於衷。除了徵費、加價，還是徵費、加價。最近實施的「四電一腦」徵費計劃劣評如潮，胡亂棄置電腦隨處可見，已是收費非萬能的最佳明證。



說到底，正如房屋供應要有短、中、長期規劃，交通基建亦然。隨着港珠澳大橋開通，私家車數量不斷增加，本港未來交通流量只會有增無減，港府再不做好長遠規劃，即使中環及灣仔繞道順利通車，三隧分流方案得以蒙混過關，但基建很快又告飽和，塞車還是沒完沒了。