神州觀察：非洲豬瘟停不了　輕敵或動搖國本

非洲豬瘟新一年繼續在神州大地肆虐，農業農村部日前發布二○一九年的首宗非洲豬瘟疫情，地點是黑龍江省綏化市明水縣的一處養殖場，需撲殺豬隻達七萬三千頭。這是自非洲豬瘟發生以來，規模最大的一次疫情。



與其他案例不同的是，此次黑龍江大型養殖場一次性出現數千頭病豬，相信病發已久，明顯是一開始沒有重視處理才出現的後果，甚至不排除有隱瞞之嫌，瞞不住才上報疫情，而病發前後又有多少豬已經流向市場，官方並無交代。顯然，輕視和隱瞞疫情才是非洲豬瘟持續擴散的主因。



事實上，中央近日就此向遼寧、安徽、湖南三省政府展開追責，以防疫不力、隱瞞疫情等原因，不同程度地處分二百二十三名官員。同時批評一些地方和單位存在有令不行、有禁不止，以及防控不力等問題。證實非洲豬瘟不僅是天災，也是人禍。



非洲豬瘟自爆發以來，政府多次下令嚴防，但疫情仍不斷擴散和惡化。目前內地累計已有一百多宗疫情，遍及二十三省區市。農業農村部承認中國要徹底根除非洲豬瘟疫情「異常困難」，會做好「持久戰的各項準備」。最諷刺的是，直至去年歲末，內地官方竟然還在強調「疫情總體可控」，話音剛落，黑龍江就爆發更大規模疫情。



然而，官方至今還沒正式公布每宗疫情的感染源頭及傳染途徑，各地防疫人員幾乎束手無策。當局之前一直強調疫情發生主要與養殖戶違規使用餐廚剩餘物（潲水）飼餵豬有直接關係，要求各地禁止潲水飼餵，主要原因是之前出現疫情的養殖場多為規模不大的散養戶，但是今次為甚麼不用潲水養豬的國家級大場也淪陷？可見傳染源並非只是潲水而已。



資料顯示，非洲豬瘟病毒可通過蜱蟲、蚊子、螯蠅等傳播；亦可通過豬肉製品長期保持活性。另外，被病毒污染的飼料、水源、器具，甚至是農場工作人員的服裝，以及受污染農場附近的空氣都是潛在的傳染源。



顯然，撲殺豬隻和封鎖疫區及禁止潲水飼餵，已難以防止疫情擴散，僅靠農業部門單打獨鬥地防控，亦難有實質成效，只有動員全社會共同參與防控才有實效。與此同時，當局需盡快研發疫苗，並全力查找每宗疫情的感染源頭，將危害降到最低。



當局可以認為非洲豬瘟「不足為懼」，但絕不能認為它「不足為慮」。中國生豬飼養量佔全球的一半以上，國人豬肉消費佔總肉類消費六成以上。非洲豬瘟持續擴散不僅有可能對中國的生豬養殖業造成災難性的打擊，更嚴重影響社會民生，包括供給減少、肉價上漲等，不誇張地說甚至可能會動搖國本。