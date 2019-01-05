世界視線：神職人員涉性侵　教會疑包庇罪行

神職人員涉及性侵罪行，近年時有所聞，印度日前就爆出修女遭主教強姦醜聞。美國天主教教會去年被揭發多個州有數百名神職人員涉性侵事件，近三百名神父為此於周三（2日）到伊利諾伊州進行退修反思，但就沒有就事件制訂相關防範政策，惹來受害人組織強烈批評。



宗教建基於信任，家長理應可放心小孩與神職人員單獨相處，但偏偏醜聞多數涉及孌童，而受害者往往因為年幼而未敢舉報，即使向家人透露，亦會先與教會交涉，令到教會有機會把醜事遮蔽。智利三名男子三十多年前慘遭神父性侵，大主教區當年隱瞞事件，最終過了追索期限而無法起訴，受害者只獲賠償約五百萬港元。



教會多次涉嫌庇短，罄竹難書，教宗方濟各二○一五年二月曾致函包括主教等神職人員，警告他們切勿嘗試包庇神父孌童，但同年即爆出澳洲籍樞機佩爾被神父孌童案的受害人指控，稱他曾提出以金錢作「掩口費」。去年梵蒂岡一名前官員甚至指控教宗方濟各，早在五年前已知悉美國華盛頓教區前總主教麥卡里克涉及性侵，但就一直隱瞞事件。方濟各雖在去年聖誕文告中要求涉性侵的神父應向大眾自首，並誓言教會再也不會隱匿罪行，但這番「勸勉」力度如何就不得而知。



據美國伊利諾伊州的調查，檢察總長發現至少六百八十五名神職人員曾涉性侵兒童，遠比早前天主教教會聲稱的一百八十五人為多。調查揭露天主教教會無法自我監管。德國去年有報告指大部分涉性侵案神職人員不會受懲處，只會調往另一個地方，而其犯罪紀錄亦不會提供予新教區，令魔爪繼續伸展。



信眾無條件信任神職人員，卻成為教會性侵醜聞中的受害者，是多麼的諷刺。天子犯法，與庶民同罪，神父犯法，卻未必會受到法律制裁，而教會又為了保全聲譽隱瞞事件，在這無形間嚴重損害了信眾的信心，反而得不償失。