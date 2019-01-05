功夫茶：收緊門檻虐長者　扶貧安老皆縮骨

以前形容人老無依，會話「人又老，錢又冇」，依家可以加多句：「特衰政府又諗縮數。」係呀，呢個縮骨政府即將收緊長者綜援申領門檻，務求將安老開支慳得就慳。特衰政府對老人家斤斤計較，安老政策淪為虐老政策，到底知唔知個醜字點寫㗎？



各位看官，冇花冇假，港府決定將長者綜援申領年齡由六十歲上調至六十五歲，最快下月一日生效，到時年屆六十至六十四歲嘅長者，除非新政策實施前已經領取長者綜援，否則統統冇資格申請每月三千四百幾蚊嘅援助，只能退而求其次，改為領取每月少成千銀嘅健全成人綜援，兩者金額足足相差三成，擺明搵長者笨啫。有立法會議員就鬧得啱嘞，相比港府嘅大白象工程，浪費百億千億公帑眼都唔眨一下，偏偏剝削長者就唯恐不及，呢個政府有幾冷血涼薄，有目共睹喇。



呢嗱嗱嗱，難為社署仲喺度死雞撐飯蓋，一時話香港人均壽命延長咗，社福開支難以負荷；一時又話退休年齡延遲咗，六十五歲仍然打工大有人在。好心喇，係刻薄寡恩就衰衰哋認咗佢，明知人均壽命延長，港府更加要盡好安老責任，若然遲吓有人響應政務司司長小肥張呼籲，歡迎六十五至七十四歲嘅「少老」重投就業市場，唔通到時政府又將申領門檻提高到七十五歲咩？講到尾，特衰政府根本係嫌貧棄老，欲卸之責、何患無詞啫。



話時話，港產官僚做嘢出名議而不決、拖得就拖，淨係舊年財政預算案搞選擇性派錢，愈補愈漏唔在講，仲要拖到下個月至接受申請，就知呢個政府辦事好似食咗成擔豬油膏咁懦。但一講到社福開支閂水喉呢啲縮骨招咯喎，特衰政府鬼打都冇咁精神，話實施就實施，你話反差幾咁鮮明吖。



講真，高齡海嘯殺到埋身，唔使廿年，每三個港人就有一個長者，林鄭話就話會全力推動安老工作，實踐「老有所屬、老有所養、老有所為」，仲話要做到「宿位零輪候」添，吹到天花龍鳳，點知到頭來港府嘅「未雨綢繆」，竟然係將安老包袱一腳伸開，仲要坐視資助安老院舍僧多粥少，長者等到含恨而終。林鄭講得出做唔到，連阿公阿婆都呃，有冇再離譜啲呀？



一句到尾，港府善財難捨，冤枉甘心。喺假難民身上狂燒五十億公帑好哋哋，將庫房嘅錢留嚟支付公務員退休金多多益善，但講到安老扶貧就好似切咗佢忽肉咁款。梗係喇，高官個個晚年無憂，住豪宅養番狗，不知民間疾苦，點會明白長者老來無依、上街執紙皮嘅苦況吖！