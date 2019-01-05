中國與俄羅斯合作，在經濟的層面上，除能源和農產品貿易外，還有一個重要的區域合作範疇，就是中國的東北亞與俄羅斯的遠東地區。中俄合作的跨境通道，包括同江至下列寧斯闊耶鐵路橋，使中俄鐵路連成一體。此外，還有黑河至布拉戈維申斯克（清朝稱海蘭泡）的黑龍江公路大橋也快將通車，以及已協議的東寧瑚布圖河公路界河橋等，黑龍江到俄境的交通便大為改善。



俄羅斯方面還有濱海走廊方案。一是由哈爾濱經牡丹江、綏芬河出境；二是由長春，經吉林和琿春出境；三是北極海線的冰上絲綢之路，主要是液化天然氣航道。



俄遠東地區缺乏勞動力，以往中國農民過境從事農業生產，包括林木採伐。但中國勞動力成本上升，便不是出口勞動力，而是出口資金和技術，也不限於林木、蔬菜，而更多是貿易物流。勞動力的供應今後可能便是來自北韓。



俄羅斯以往怕的是中國移民，可現在中國東北人口亦呈減少的趨勢，無力移民俄境，這個長期存有的政治恐懼便一下消失。中俄在遠東地區的合作，便少了政治擔憂，更可把南北韓日本加進來，把中國東北、俄遠東地區與北韓一起開發。兩韓鐵路經新義州、丹東可循中國境內鐵路接上俄的西伯利亞鐵路，便形成貿易大通道。這是各方參與都有好處的發展，也是二○一二年普京提升海參崴戰略地位的意圖。在這個地區便可成中俄，乃至中俄韓日整合的戰略地區。