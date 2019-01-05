四十年前，北京發表《告台灣同胞書》，開始推動和平統一祖國，預示中共對台方針出現重大變化，由武而文，由數十年來國共內戰槍炮齊鳴、打打殺殺的「解放台灣」轉為在一個中國原則下，化解制度、主義之爭，要用「體現了海納百川、有容乃大的中華智慧」、中華文化解決問題。



一九八一年，全國人大委員長葉劍英發表「有關和平統一台灣的九條方針政策」；之後，北京用於解決香港問題的「一國兩制」源出於此。「葉九條」的第三條就是：「國家實現統一後，台灣可作為特別行政區，享有高度的自治權，並可保留軍隊。中央政府不干預台灣地方事務」。「葉九條」的第四條是：「台灣現行社會、經濟制度不變，生活方式不變，同外國的經濟、文化關係不變」。



如今，習近平更是明確表示：「和平統一、一國兩制」是實現國家統一的最佳方式。隨着時代和形勢的變化，習近平提出「一國兩制」在台灣的具體實現形式會充分考慮台灣現實情況，會充分吸收兩岸各界意見和建議，亦會充分照顧到台灣同胞的利益和感情。



然而，無論四十年前還是今天，北京的「一國兩制」都是「自說自話」，台灣方面始終不為所動，甚至嗤之以鼻。無論是國民黨的「威權時代」，還是實現了普選的「民主時代」都是如此。而民主時代，台灣抗拒「一國兩制」似乎更為堅決，且有「深厚民間力量」。更為嚴重和危險的是，「台獨勢力」藉「民主民意」抗拒「一國兩制」，野蠻生長，十分猖狂。國民黨和民進黨兩大「輪替」執政黨，一個是隱性「台獨」，一個是顯性「台獨」。過去，北京總是說統一祖國「寄希望於台灣同胞」，現在久不聞此調也，和統之路滿途荊棘。