七十年來，大陸對台政策經歷了幾次重大變化。毛澤東時代強調「我們一定要解放台灣」，鄧小平時代改為「和平統一、一國兩制」，到了習近平時代，除了依然提倡「和平統一」，也強調不放棄使用武力。也正是在這種指導原則之下，近年大陸對台政策基本上是剛柔並濟，一方面在經濟和民生上推出優惠措施，對台讓利，另一方面在軍事和外交上保持高壓態勢，孤立台灣。簡而言之，「軟的更軟、硬的更硬」。



不過，「軟的更軟、硬的更硬」畢竟只是一種政策手段，其最終目標是為了達成「和平統一」，一旦目標無法實現，或者目標離現實愈來愈遠，就有必要及時調整。習近平最新提出的五項對台政策，正是因應兩岸乃至國際形勢變化而作出的調整。



《反分裂國家法》已列明三種情況下使用非和平方式捍衞國家主權和領土完整：台灣從中國分裂出去的事實、發生將會導致台灣從中國分裂出去的重大事變、和平統一的條件完全喪失。這次「習五點」除了重申「不承諾放棄使用武力」，並強調兩岸必須統一，也必然統一，政治分歧「不能一代一代傳下去」，可見大陸方面對台灣當局已漸漸失去耐性，習近平在任期結束前解決台灣問題，絕非沒有可能。



難為蔡英文依然嘴硬，堅稱不接受「九二共識」和「一國兩制」，實際上兩岸實力相差懸殊，死撐必然沒有好結果。何況蔡英文正面臨黨內逼宮，自身尚且難保，又何德何能與大陸抗衡！