習近平發表對台重要講話後，台灣上下炸開了鍋似的亂成一團，各路政治人物紛紛解讀和表態，蔡英文固然高呼不接受「九二共識」和「一國兩制」，前總統馬英九亦堅持「一中各表」的一中是中華民國。然而不管人們怎麼說，兩岸統一的主動權明顯掌握在北京手裏，統一時間表亦已排在習近平的日程上。



儘管蔡政府不敢名正言順將台灣改名為台灣共和國，但去中化卻是全速進行，目的就是抹去中華民國歷史，剪斷台灣和中國大陸的紐帶。可以看見，教育部將高中中國史改為東亞史，在國族、文化、歷史方面切除兩岸脈絡；高中國文課綱更大幅刪減文言文比例，加入日據殖民時期的日本作家文章，去中媚日彰彰明甚。在民進黨大搞「文化台獨」下，台灣年輕一代已變成「天然獨」，對中華民國以至中國大陸感情薄弱，讓台灣「事實獨立的現狀」永固化。很明顯，北京對這種狀況已失去耐性，對民進黨的不滿亦忍無可忍，在國際上孤立台灣只是第一步，乘着九合一選舉綠營大敗、民心思變下主動出擊，說明不放棄武力統一、對台實行一國兩制，怎樣統、何時統，全操於北京之手。



自中央修憲取消國家主席連任限制後，統一大業必在習近平任內實現已是寫在牆上。事實上，從軍事到經濟、從資源到人口，台灣都無力跟大陸抗衡。形勢比人強，兩岸統一早談比遲談好，早實現比遲實現好，再拖下去，台灣的議價能力只會更低。