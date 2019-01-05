毛澤東是中共紅朝的始皇帝，地位之高無可比擬；鄧小平倡導改革開放，將一窮二白的中國變成全球第二大經濟體，鄧小平還解決了香港以及澳門的回歸問題，可以說憑一己之力改變中國也改變世界。現在問題來了，習近平憑甚麼比肩毛鄧？



不錯，習近平上台以來通過打老虎拍蒼蠅，迅速建立自己的權威，令人眼前一亮，他更乘勢提出「中國夢」，本世紀中葉中國要成為世界強國。但是老實說，反腐敗是永恒的主題，而「中國夢」則相當空泛，如果沒有一點「乾貨」，將來很有可能與江澤民、胡錦濤一樣，被列為鄧小平時代的後序。



但是習近平比江胡幸運得多，就是還有一個台灣問題等着他來解決，如果習近平任內中國實現大一統，那麼他就可與當年收復台灣的康熙大帝一樣，名留青史，歷史定位甚至有望超過鄧小平。



因此，今次習近平就台灣問題發表重要講話，決非倉卒行事，而是深謀遠慮，不是重申大陸過往一貫的對台政策，而是將統一大業放到了日程之上。過去，台灣當局只願意與大陸談經濟、談實惠、談讓利，卻拒絕談政治以及統一的前景，但是正如習近平所指出的，政治分歧「不能一代一代傳下去」，大陸加強對台灣當局的政治壓力，已經寫在牆上。