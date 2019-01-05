台灣有四大元老正向蔡英文逼宮，其中包括前中央研究院院長、諾貝爾化學獎得獎人李遠哲。人的才華不一，有人適合搞學術，有人適合搞政治，南橘北枳，不可弄錯。李遠哲的天分在科學，卻終日游走政界，指點江山，捧一個政客出錯一次，繼續丟人現眼，何苦來哉！



四位老人家先後向蔡英文動氣，其實最該氣的是自己，先問問為甚麼當日會捧蔡英文上台，自己是否有責？李遠哲曾竭力為台灣的前總統陳水扁拉票，阿扁上任後卻成了台灣最大的蠹蟲；李遠哲也支持過蔡英文入主總統府，如今又打倒昨日的我，進而想推舉某甲、某乙競逐下任總統。敢問李先生，你確信下一個對象能選對嗎？要是再錯、再後悔，你這張老臉該往哪兒擱？



本文談李遠哲，不是特別針對他，只是想以他為例提醒造王者，進而提醒一眾選民，選政客當以謹慎為要。選錯對象是該負上責任的，上司選錯下屬，也負上失察之罪，須深自檢討，甚至該考慮下次是否再由自己選人。



我一直納罕，為甚麼選民選錯人、造王者造錯王，卻往往不以為恥？這不是說選民該接受第三者的懲罰，選舉是公民權利，選對選錯是自己的事，旁人不該干涉。但選民如果選錯後不能端正心念，下次就仍會出錯，民主社會若常選常後悔，是不會有前途的。



何謂端正心念？就是要像元帥選錯將軍、痛失十萬雄師一般的心態，深切檢討，別只管將責任推到將軍身上，選錯人，自己要負上最大責任，故下次再做抉擇時，必得慎之又慎。至於那些一貫沒眼光的人，我勸就不要再嘗試造王了，多做你們能力範圍以內的事吧。