筆者所屬政黨連續兩年進行「回顧及展望」民意調查，發現港人在一八年比一七年開心，亦有更多人認為政治環境「和諧」，形容香港與內地關係是「緊密」的有所上升。近三成半受訪者擔心今年衰過去年，普遍認為首要解決的問題是樓價高企。



受訪者對一八年的整體政治環境，遠較一七年持正面樂觀的態度，反映激進暴力下降，立法會成功修改《議事規則》，及法庭對佔領、旺角暴動等案件作出判刑，均得到港人的普遍認同，民意普遍「趨和厭激」。



以「緊密」形容兩地關係的受訪者比例為百分之二十六，顯示市民普遍接受及認同兩地須緊密聯繫。關於「抗拒」的比例亦上升，或反映兩地合作也衍生挑戰，例如港珠澳大橋開通後，東涌等社區面對大量內地旅客逼爆，影響市民對內地觀感。再如在土瓜灣及紅磡區，近年長期面對大量內地旅客及旅遊巴逼爆，為社區帶來各種困擾。



有見及此，政府須完善旅遊配套，包括盡快落實於大橋香港口岸開設商店、啟動該處上蓋配套發展，以及吸引旅客到訪啟德郵輪碼頭，以作旅客分流。



逾兩成受訪者認為，今年最需要解決樓價高企問題。土地供應專責小組已向政府提交報告，政府應盡快切實開展各項覓地的前期工作，以多管齊下的方式推動各項房屋政策。期望新一年，政府可就改革長者養老金和強積金制度的不同方案，展開公眾諮詢。