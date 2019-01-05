本報「探射燈」常揭冇靈魂政府之劣行敗績，反映社會亂象源頭，日前的「露宿者寧瞓街，唔住避寒中心」，便道出特衰政府「大事做不了，小事做不好」的又一好例子，所謂「民生無小事」，還不是得個「噏」字。



話說寒冷天氣警告累計懸掛逾百小時，民政事務總署在各區開放臨時避寒中心畀有需要人士入住，咁做確予人「心有百姓」的感覺；如果啲高官又肯在如此嚴寒的天氣下，落區派吓飯盒、毛氈等，就更予人「但願蒼生俱飽暖，不辭辛苦出山林」的良好印象。可惜啲高官多數懶到出汁，好似嗰位律政司司長鄭若驊咁，就任近一年見傳媒十次，更有連續七個月時間係「零扑咪」！叫佢落區關心吓平民百姓，睇怕難過見「瓶中甘露常遍灑」嘅觀音！



廢柴政府啲高官至叻就係坐而論道，講番開放臨時避寒中心單嘢，東網記者發現，多個避寒中心內亂象叢生，有人違例吸煙、隊啤，在場職員卻見怪不怪。甚至有人在廁所內「啪針」注射毒品。嘩！咁都得？究竟是「避寒中心」還是回到無王管嘅昔日九龍城寨？



避寒中心管理不善，烏煙瘴氣，也就難怪「潔身自愛」者寧願選擇露宿橋底、隧道或公園內。另外避寒中心的位置及數量亦未如理想。民政總署開放的十八個臨時避寒中心，部分選址「吊腳」，有啲甚至要步行半小時，加上途經長命斜，對老人家確實好唔方便！有社區組織幹事指，避寒中心的選址問題已擾攘逾十年未見改善。有議員就話選址應「以人為本」，並按實際需求調節避寒中心數量。其實呢啲都係政府分內事，所謂「目貴明，耳貴聰，心貴智」，高官們若然用眼明辨事物，耳朵聽覺靈敏而頭腦思維又敏捷，就唔會成日打官腔，廢噏甚麼「發現違法行為會報警求助」，回歸後樣樣倒退，就係多得呢啲「空談誤港」嘅廢官！