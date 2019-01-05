斬草不除根，春風吹又生。針對積重難返的南亞假難民問題，港府擬收緊《入境條例》，觀乎內容，由縮短提交聲請表格的期限，到加大對僱用非法打工者的處罰力度，充其量只能治標而不能治本。還是那句老話，香港一天不退出相關的國際公約，「行街紙」制度一天不取消，假難民這顆治安毒瘤還會繼續惡化。



事實勝於雄辯。不管高官如何鼓其如簧之舌，大肆吹噓積壓的酷刑聲請個案有所減少，但市民面對的現實卻是，全港各區相繼被假難民大軍攻陷，由深水埗通州街天橋底的南亞村，到整個油尖旺地區，再到新界的元朗屯門，概莫能外，香港再難尋得一片淨土。日前有調查顯示，多達三分之一港人有移民意願，假難民肆虐導致市民難以「出入平安」，顯然是原因之一。



即使退一萬步說，港府花費大量資源應對假難民問題，先不說用於審核個案、打擊黑工等的人手，假難民的衣食住行、官司費用等，每年也要花費十億元以上公帑，一旦香港對假難民即捕即解，或設置禁閉式難民營，將相關社會成本用於幫助真正有需要的港人身上，能解決多少問題？



冇靈魂政府對假難民投鼠忌器，說到底就是沽名釣譽。高官們最害怕的就是「假難民之父」一類的政客、「人權捍衞者」告洋狀，被國際組織點名批評，然而今時不同往日，特朗普不惜讓聯邦政府停擺，也要迫使民主黨對美墨邊境圍牆撥款開綠燈，就是看準維護國家安全、保障人民身家性命財產，比高大上的大愛包容更有選票市場。當下本港政治、經濟、社會問題千頭萬緒，旨意港產庸官解決，蚊都瞓蛇都死，倒是鐵腕杜絕假難民來港，不僅較簡單易行，效果亦立竿見影，一副好牌在前，就看港府懂不懂上了。