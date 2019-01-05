特首林鄭月娥去年在題為「堅定前行，燃點希望」的《施政報告》中，說要將香港打造成宜居城市，最新一份民調卻指，有三成四受訪者打算移民。如此結果根本不令人意外，皆因連港官也不想在此地久留，一個二個豪花公帑頻密外訪，林鄭更曾打算退休後到外國生活，高官也疊埋心水早走早着，何況那些有能力移民的市民？他們並無月袋逾三十萬，一邊胡混度日的港府優差在身，若然有得走，又豈會不走？



以現屆政府過去一年半的表現來看，打算移民者眼中的香港有太多政治爭拗、社會嚴重撕裂、居住環境擠迫這三大問題，未來也不可能得到解決與紓緩。先說港府以「大和解」來縱容反中亂港勢力，不惜犧牲法治去包庇漢奸黎等人，應告不告，不應告則告，如此是非不分、黑白顛倒、司法大混亂，激發社會爭拗，加速社會撕裂，市民又怎會有信心可以在動盪中的香港安居？



再說，有納米樓住港人已應偷笑，事關港府覓地起屋一籌莫展，更遑論解決居住環境擠迫問題。其實港府連處理颱風善後工作也應付不來，管治能力之低有目共睹，醫療、安老、福利、交通等各方面亦乏善可陳，除了老鼠與假難民外，試問誰會覺得香港是塊樂土？近日有電視台到西班牙採訪公共房屋，訪問一位約十歲的當地男童，他說知道香港是一個生活困難的地方，姑且當這是攝製隊刻意安排的「戲劇」效果，然而此話確是實情，香港早前在一項國際機構「希望指數」民調中，暴跌三十五分，絕非無因。



說到底，特區政府管治太差劣，不移民的話，實在難以燃點希望，市民用腳投票，只是人性中趨利避害的表現，否則，人離鄉賤，值得留港的話，誰想移民他方？