港股與全球多個主要股票市場齊齊在二○一九年「開門黑」，原因是中國經濟出現生產緊縮的信號，作為世界生產火車頭的中國收油了，火車頭後面的亞太小車卡當然也走不動。這一波經濟衝擊威力會有多大，暫無答案，但國家財政高官日前呼籲「勒緊褲帶」，風雨欲來的味道卻全無花假！



財政部部長劉昆日前放話，內地宏觀政策會強化逆周期經濟措施的調節，財政政策亦須配合，今年一大措施是更大規模的「減稅降費」，重點為減輕製造業及微小企業的稅務負擔；同時規範及重整地方收費項目。這兩大措施都是扶持民營經濟、讓百姓有錢在手的招數，國家要走推動內需、刺激就業的自力更生經濟路。



不懂經濟學的人，未必聽得懂劉昆要講甚麼，但他「貼地」下令，各級政府一九年要帶頭過「緊日子」，支出要減、嚴控三公消費預算，百姓明白晒。官府要瘦身了！



早前才結束的中央經濟工作會議敲定了經濟求穩的主旋律，中美貿戰可能曠日持久，內地不敢叫停大型基建及地方建設，以免衝擊經濟，因此，可以瘦的地方便是各級政府齊齊減肥，百官、百衙一齊少花少用，「勒緊褲帶」過荒年。



不說不知，內地多年來一直打擊官場奢侈浪費之風，以致近年飲食業、禮品業、煙酒業、奢侈品市場大吹淡風，今次財政部又吹「勒緊褲帶」的號角，上述產業恐怕又有得捱。而且，今次更厲害，之前是中央打貪，今次是庫房沒錢，瘦身恐怕更入肉，連本來應用的都要慳下來。



財政部在新一年厲行瘦身，與國家大幅減稅降費，庫房出現收入窟窿有關，若開支不減下來，財政缺口便會造成日益嚴重的財赤，所以大官小鬼要樽節開支，為財政填窿，有用嗎？能填多少就多少，這就叫有咁耐風流有咁耐折墮！