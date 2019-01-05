今年民陣發起元旦遊行人數破了歷年的新低，大會公布只有五千五百人，警方則指高峰期僅約三千二百人參與。就如上兩次補選反映，反對派號召力大減，市民看穿了他們為反對而反對的本質，所以一如李卓人所說的「心淡了」。



這種心淡，不是看淡香港的前途，而是對反對派本身。一事無成就算了，更甚是反對派口中所謂捍衞一國兩制，但實際行徑卻是動搖一國兩制的根基。有人認為中央政府對港政策比較回歸初期的態度強硬多了，不斷強調「紅線原則」。我們細想一下中央政府何苦要板着面做人呢？最大的原因就是有一股港獨幽靈在香港徘徊，始終危害國家安全及港人根本利益。而港獨的勢力則包括有明目張膽的「明獨」，也有以本土自決為名的「暗獨」，但他們基本都是一丘之貉，只是策略的差異而已。我不會說所有反對派也是港獨的，但他們過去所謂「不支持」，卻又不肯明確表明反對的曖昧態度，甚或以保障自由之名，為港獨派鳴鑼開道，給港獨勢力創造了一些空間，最近元旦遊行又是一個實例。



這是由民陣舉辦的遊行，一如以往吸引了一些港獨團體參加，包括「香港民族陣綫」、「學生動源」和「香港獨立聯盟」等參與其中，民陣和主流反對派一如以往地表示不支持港獨，但仍舊包容這些港獨團體加入他們的遊行隊伍，還聲稱是表達意見的自由。矛盾的是一個遊行總得有個主題、目標，主辦團體總有些底線，參加的訴求細節或者可能有差異，但至少不應與主辦團體的宗旨和目的在本義上相距甚遠。



今年遊行發生了一段插曲，突出了民陣的矛盾和荒謬，事緣建制派的民間團體「愛護香港力量」，要求加入民陣的遊行隊伍卻被拒絕。民陣發言人岑子杰在發起遊行的記者會上曾說，民陣雖然不支持港獨，但會包容不同政見人士參與遊行。然而，民陣在遊行現場卻對愛港力這些他們眼中的「不同政見」沒有半點包容，批評他們「搞事」。如果民陣真的可以接納港獨派參加遊行，為甚麼卻不可以接納「愛護香港力量」呢？原來在民陣口中的表達自由，也不外如是的有篩選吧。



事實上，民陣對港獨又豈止包容呢？當遊行人士到達政府總部東翼前地時，由於港獨主張違法違憲，政總的保安拒絕持有港獨標語的人士進入，繼而發生了一些衝突。民陣及後表示，政府無理打壓言論自由，會就行政署拒絕港獨支持者進入公民廣場活動，申請司法覆核。



從民陣對待港獨派和愛港團體的雙重標準說明，民陣捍衞的根本不是平常人所理解的言論自由，實際就是為港獨的一種刻意縱容。正如「愛護香港力量」的發言人質疑民陣發言人時表明，民陣若真的認同「這裏就是中國」，為何還可以接納港獨派參與其中呢？



其實，民陣一向以來的宗旨應該只有一個：就是反政府。凡是反政府，不論任何政見，不同意也好，違法也好，也可以包容，就是支持政府的不可以包容。由此可見，這正正解釋了為甚麼主流反對派一直對港獨問題含糊其詞，只說「不贊成、不支持」，但又不敢清楚地說「反對」呢？我不排除部分反對派是港獨分子，但說到底這種不贊成又不反對的態度，就是一種左右逢源的政治騙術，反對派為了政治利益，他們希望整合所有反政府的力量，包括港獨的、自決暗獨的，他們不敢得失獨派，就如反對派在補選失利後，他們表明希望拉近本土派、自決派的距離，希望挽回頹勢。但從遊行人數乃至社會主流民意說明，這策略無疑是飲鴆止渴，背離歷史和國家發展大勢，結果早已寫在牆上。