神州觀察：官視百姓如草芥　為民服務淪空談

「鱉孫」一詞據說是中國河南地區的罵人話，發端於粗俗不堪的「王八系」，且相當陰毒，因為一開口至少已罵遍人家祖孫三代；而孫字輩通常屬於三代中最無地位之人，倘有官員以之辱罵百姓，莫說有違黨性原則，更是將他們骨子裏極度鄙夷百姓的心態表露無遺。



河南項城某鎮黨委書記近日大耍官威，不但於工作日中午受邀飲酒，還與民眾發生口角，繼而在其辦公室拍案叫罵，且粗口不斷；期間更動手毆打對方，邊驅趕邊囂張表示「敢進我的辦公室」，更說「作死你個鱉孫」，一副惡形惡相，所謂的人民公僕竟是這等貨色。



都說貪杯誤事，尤其身為官員，一不小心就會酒後吐真言，有辱政府的光輝形象，故當局早前推出禁酒令，條條框框的指示要求不少，但說歸說、做歸做，反正山高皇帝遠，無視禁令的大有人在，河南的這位鎮書記便是其中一員，只是他運氣不好，被人檢舉揭發了，不過好在只是被免職而已，說不定風頭一過又能重新任用，繼續風光。



而一句「敢進我的辦公室」，更是將內地官民關係表達得淋漓盡致，說是人民的政府，但人民從無當家作主的權利，那些遍布的政府衙門、行政機構，門上雖然寫着大大的「人民」二字，卻總是門禁森嚴，荷槍實彈，又豈是百姓能隨便進出的。至於大大小小的官員，出入都有專車伺候，前擁後簇，百姓連他們的面都見不着，又談何想民所想、為民服務。



由此可見，像這樣的官員，就算平日裏不喝酒，也未見得能對百姓好到哪裏去，反而在酒後所說的話，更能體現他們的真實想法。潛意識中百姓就是最低下的族群，且都是刁民、無賴，而官員總是高高在上的，可以任意呼喝打罵他們。河北曾有鎮書記在酒席上邊吃邊罵群眾「給臉不要臉」；吉林遼源市某環保局局長更說過，「領導就得騎馬坐轎，老百姓想要公平？臭不要臉。」一些封建殘餘思想，至今仍深植於某些官員心中。



更甚者，有些官員一向視百姓如草芥，隨時可以踩死、捏死、弄死，囂張程度無以復加。在他們眼中，百姓就是砧板上的肉，想怎麼剁就怎麼剁，絲毫不必顧忌影響，若然有人敢說半句不服，隨時還會被扣上跟政府作對的帽子，「威脅官員就是威脅黨」，如此一來，百姓哪還敢出聲，惟有任其宰割。



說到底，內地官員的產生從來都是經上級的提拔任命，而非來自民眾的授權，民眾對他們不具監督權力，而他們亦只會對上級負責，至於對百姓，既毋須作任何交代，更不必尊重，各種踐踏民意、作威作福的官老爺層出不窮，道理就在這裏。