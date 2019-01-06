功夫茶：漫遊卡無監無管　廢官僚後知後覺

成日話國產官僚做事冇章法，經常陷入「一放就亂，一亂就收，一收就死，一死就放」嘅怪圈，查實港產官僚都唔好得幾多，正式海軍鬥水兵──水鬥水。



各位看官，且聽功夫茶娓娓道來。香港人出名精打細算，為求慳錢不惜捐窿捐罅，唔少人每逢外遊都會自行選購目的地電訊商嘅國際數據漫遊卡。無他，每張漫遊卡起碼比本地電訊商嘅漫遊服務平一半甚至三分之二，精明消費者必然識揀。



問題嚟嘞，由於部分商販喺香港冇營運任何通訊設施，加上漫遊卡屬預繳式，部分商人收款後走佬，消費者吹佢哋唔脹；至於透過社交網站入貨嘅，就更加係投訴無門。消委會數字顯示，近年關於漫遊卡嘅消費投訴持續增加，淨係一七年就較上一年大幅增加近兩成，當中好多涉及市民抵埗後無法使用。



之所以出現上述亂象，皆因監管部門後知後覺。現行針對漫遊卡嘅銷售規管喺○七年訂立，話就話轉售商及零售商要領牌，但又冇要求事先申請及登記，半桶水咯喎，咪搞到依家咁無王管囉。通訊辦見勢色唔對，計劃揸番正嚟做，業者未經登記即屬違法，最高可被罰款一百萬元。講真，後知後覺都算喇，最怕係過猶不及，好心做壞事，小商戶被趕絕之餘，市民又要被迫走回頭路「捱貴卡」，到其時官老爺「官商勾結」嘅嫌疑，更加係水洗唔清。



咁都未算吖，正如有業界人士話齋，規管網上銷售唔係話咁易，舉個例子，如果有人唔事先登記就喺海外開Fb專頁賣卡，你估執法部門會唔會越洋拉人封艇吖嗱？



所以話啫，一滴水睇透宇宙浩瀚，一張SIM卡睇透庸官愚妄。查實莫講話漫遊卡冇監冇管，本地流動通訊一樣落後過人哋九十幾條街，唔講第樣，齋講最基本嘅WiFi連線，港珠澳大橋最近通車，旅檢大樓WiFi熱點竟然「路路不通」，搞到旅客怨聲載道。枉港府仲學人話發展創新科技、智慧城市，好心削尖鑽木取火嗰塊木頭先講嘢喇！又好似無人機咁，流行多年，如今早就飛入尋常百姓家，港府監管一直闊佬懶理，直到近排倫敦機場爆大鑊至如夢初醒，急急補鑊，問你死未。



英國科幻小說作家亞當斯有所謂「科技三定律」，任何喺我出生時已經有嘅科技都係稀鬆平常；任何喺我十五至三十五歲誕生嘅科技都係革命性產物；任何喺我三十五歲之後誕生嘅科技都係離經叛道。而對於港產官僚，所有科技都係「離經叛道」、「驚為天人」，香港就係咁畀呢班廢柴搞彎！