正論：港府無能司法亂　灑向網絡都是怨

一粒沙看世界，一個網絡貼文反映民心向背。有民意研究中心利用網絡數據分析，得出本港去年最熱門話題，幾乎一面倒跟港府施政無能有關。值得注意的是，過去鮮少批評政府的沉默一群也紛紛表態，學者形容港府施政不得民心，已敲響警鐘，顯然不是危言聳聽。



是次調查以設立Facebook專頁的本港媒體為分析對象，從百多個媒體專頁的貼文分享次數、回覆數量等，計算事件「熱度值」，從而排列出網民去年最關心的話題。結果並不令人意外，被稱為「地表最強」的「颱風山竹襲港」事件成為全年熱話，十則貼文有七則與此有關；其餘熱話包括「立法會議席補選」、「一地兩檢」、「港珠澳大橋」、「沙中線工程事件」等。近日因「放生黎智英、唔告梁振英」而民望「墊司底」的律政司司長鄭若驊，亦因為僭建醜聞而躋身熱門話題第十位，成為唯一以個人名義打入十大的政府官員。



網絡世界百花齊放，甚麼話題都有，最能如實反映民情。正如學者指出，山竹襲港引發前所未見的大混亂，大量打工仔在交通未恢復之際仍要趕上班，港府善後無能，激起的民怨極大。尤其是網絡上理性批評急升，反映連平日鮮少表達立場的市民也感到氣憤，這對政府來說絕非好事。的確，如果說過去批評政府的網民以年輕人和「黃絲」為主，則現在連較年長、接受教育程度較高的網民也憤憤不平，這不僅是對自我感覺良好的林鄭一記當頭棒喝，更是市民對港府不信任的一大警號。



事實上，去年香港紛紛擾擾，大事一單接一單發生，套用廣東話的說法是「鑊鑊新鮮鑊鑊甘」，而這一切都跟港府施政無能有關。君不見，港珠澳大橋通車甩漏多多，每逢節假日例必逼爆，過多內地旅客令東涌居民苦不堪言，甚至連蟄伏多時的光復行動也捲土重來，亂象至今不止，這不是拜港府規劃無能所賜，還會有其他原因嗎？更有甚者，沙中線醜聞愈揭愈多，愈揭愈臭，近日鑿石屎檢查的鋼筋螺絲帽，不合格比率極高，隨時危及車站結構安全，如果不是港府監管失職，放任港鐵和外資承建商胡作非為，爛攤子豈會一發不可收拾？



更不可不提的是，鄭若驊以僭建醜聞躋身十大，市民對其身不正、知法犯法的「僭建司長」不滿，根本不可能對法治有信心。所謂司法不公是最大的不公，鄭若驊倒行逆施，「僭建」檢控新準則，既放生自己，又放生權貴，更放生漢奸，令整個社會嘩然。古人說：「德不稱其任，其禍必酷；能不稱其位，其殃必大。」鄭若驊既無能力，更無德行，司法刀把子繼續由這種人把持，香港勢必陷入一片黑暗。



網絡堪稱一面鏡子，好的醜的均無所遁形，很可惜，港府在網絡上只有罵名。當然，這也沒有甚麼好奇怪的，從民生到經濟，從基建到房屋，從司法到治安，港府沒有一件事做好做滿，今年挑戰更大，難關更多，民怨恐怕更沸騰。