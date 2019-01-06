誰都知道，特朗普政府向中國發起規模空前的貿易戰、科技戰、國安戰絕非心血來潮、一時興起，北京也知道老美有周密準備，這場從貿易戰場「切入」的大戰涉及的層面和領域很高很廣，雙方都有「頂層設計」，開戰之前雙方都有進行「摸底」、「交流」工作，期間中美智庫機構擔當一定角色。



大家一定還記得去年十月美國副總統彭斯在美國著名智庫機構——哈德遜研究所——發表了被稱為對華拉開「新冷戰」序幕的演說，全面攻訐中國，煽動反華仇華情緒，對華發出赤裸裸的武力威脅，聲稱要打贏甚麼「自由之戰」，還十分可笑的引用魯迅的話「感嘆」一番，猛踩中國歷史和文化，要中國把老美當「聖人」看待。



在彭斯演說之前，也即去年六月至九月，哈德遜研究所就和中國進入「全球頂級智庫百強」名單的「中國與全球化智庫（CCG）」展開多次交流，舉辦研討會，中國的這個智庫發表了《中美貿易關係和挑戰︰過去、現在、將來與政策選項》報告。



哈德遜研究所在美國屬主流保守派智庫，這是彭斯跑到該處發表殺氣騰騰、極右翼保守派演說的原因。看來特朗普政府對華貿易戰的整個戰略和險惡用心早已設定好，並不會受中美智庫交流的影響。而美國人會從這類交流中自以為是的弄些「小靈感」，例如彭斯會拿魯迅「說事」，找到攻訐和奚落中國的「典出」。



不過，CCG的負責人則另有體會，他說經過交流發現「很多分歧、問題，見了面聊一聊，就顯得沒那麼不能商量了，美國很多人和組織表現得很鷹派，但其實還是有很大的空間可以做工作」，並指一些問題是「我們的解釋工作做得還不夠」造成的。哈哈，咱們中國人就是善良，很愛作自我批評喲！