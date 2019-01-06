中美貿易戰開打以來，特朗普一直誇口美國「很容易贏」，即使美股跌跌不休，他仍不斷自我安慰，強調很快會上漲。是耶？非耶？事實勝於雄辯。蘋果公司日前突然發布業績預警，除了大幅削減收入預測，並坦承沒有料到新興市場尤其是中國的業務會出現大幅下滑。消息一出，該公司股價急瀉近一成，市值單日蒸發七百四十六億美元，較去年十月高位銳減近四成，這不啻是對「很容易贏」的莫大諷刺。



作為全球最有價值的巨企之一，蘋果公司尚且成為貿易戰犧牲者，其他公司的處境更是可想而知。正如經濟學家指出，美國跨國企業大多在中國擁有製造業供應鏈，而且相當依賴中國消費市場，很難避免受到貿易戰影響。實際上，就算政府不出手，消費者也會作出自己的選擇，美國封殺華為和中興，中國消費者自然也會杯葛蘋果等美國產品，這叫以牙還牙，而這正是蘋果業績大幅下滑的主要原因。失去中國市場，對任何一家跨國企業來說都是不能承受之痛。



受貿易戰傷害的遠遠不止蘋果一家，許多行業都在叫苦連天。美國聯邦快遞上月削減盈利預測，而在發出盈警前三個月，該公司剛上調了盈利預測，可謂極速「變臉」。



表面上，美國在貿易戰中佔據主動地位，因此咄咄逼人，但實際上，貿易戰不可能有贏家，中國固然受損，美國也好不到哪裏去。即將舉行的中美貿易談判能夠達成協議最好，否則一旦戰火升級，發出盈警的美國企業恐怕會陸續有來。