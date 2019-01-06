美國蘋果公司受中美貿易戰拖累，股價一日內暴跌一成，更是近廿年來首次發出盈警。當然，特朗普不會將責任歸咎於自己，還自誇上任後蘋果股價翻了幾番，呼籲蘋果將生產線搬回美國，彷彿只要貫徹「美國優先」就能解決一切。倒是CEO庫克頭腦清醒，承認下調盈利預測主因是中國需求下滑，日益加劇的貿易緊張亦影響了經濟環境。



很明顯，作為全球第一和第二大經濟體，中美貿易戰牽一髮動全身，中國固然受傷，美國亦不能幸免。蘋果作為全球科技巨擘尚且如此，遑論其他美國中小型企業。事實上，近年蘋果手機在中國市場的受歡迎程度已大幅退減，「乜都炒一餐」的香港人可謂感受最深，像去年底推出、史上最貴iPhone XS Max，開售不久已炒燶，皆因內地無人接貨也。



售價過萬元一部的手機，如果連富起來的中國人也不購買，還會有多大市場，不問可知。以華為旗艦手機為例，售價不過是iPhone的一半，功能已足夠一般消費者使用，加上三星等安卓手機夾擊，蘋果早就風光不再。



這也是貿易戰的真正核心。所謂得科技者得天下，當中國高科技產品足以將美國產品拋離，美國世界霸主的地位還能維持多久？孟晚舟事件凸顯美國用心之險惡，同時也暴露美國對中國高科技崛起的恐懼。特朗普仍擺出自信滿滿的態度，拍胸脯說一旦與中國達成貿易協議，美股就會上揚，但如果談不攏，總統先生又可怎麼辦？