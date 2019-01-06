小朋友自幼稚園就被教育，不要浪費紙張，因為紙張都是樹木製造，浪費紙張等於浪費樹木，等於破壞大自然。如今，港府將颱風山竹造成的逾二萬噸斷木直接送到堆填區，浪費了多少紙張？破壞了多少大自然？



事實上，樹木何止是造紙的原料呢？工人用來搭建房屋，農民用來生火、種菌，商人用來製造木炭、堆肥，在藝術家手中，樹木也可以變成巧奪天工的藝術品，樹木的用途太多了，多到難以想像。港府根本沒有想過如何利用，一味堆填了事，既增加堆填區負擔，又浪費資源，如此暴殄天物，簡直罪大惡極。擱在長輩眼中，這是要天打五雷轟的呀！



難為港府天天喊着環保，循環利用，三個R，愛護大自然，更拍攝宣傳片要求市民勤儉節約，不要做大嘥鬼，其實真正的大嘥鬼正是港府自己。環境局局長黃錦星據說是環保人士，氣溫達攝氏二十八度才開冷氣，但這個慳電的光頭局長，就是不珍惜樹木資源，何其虛偽。



說起浪費，香港人每年遷居裝修，丟掉多少電器傢俬？超市及街市，每天扔掉多少蔬菜、食品？還有，有多少土地資源被丟空閒置，港府寧願其養草養蚊養老鼠，都不用來開發建屋？一個將樹木當成廢料的官員，一個坐視大片土地被荒廢卻喊着「地從何來」的政府，才是最該被送入堆填區的垃圾。