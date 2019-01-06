美國總統特朗普在任一天，世界就不愁沒新聞，他剛又發話，予我深刻印象的有兩句，一句是：中美貿易戰已長達數月，擾亂了世界金融市場，目前雙方最高層領導都介入談判，相信很快能達成理想的協議；另一句是：為了迫使國會通過興建邊境圍牆，會不惜讓政府局部停擺數月甚至數年。



有政治嗅覺的人自會看出，特朗普已轉移興趣，最新盯上的是美國國會，中美貿易問題對他來說已興味索然，後者快將脫難，前者正要當災。本欄對特朗普的解讀素來別出機杼，讀者諸君大可視為怪論，但怪論不一定是胡說，只是以趣味方式表達嚴肅問題。



筆者很早便認為特朗普是個具孩子心性的人，看來不是胡謅，據說剛卸任的美國防長馬蒂斯就曾直言，現任總統的理解能力只停留在小學五、六年級水平。馬蒂斯對一半錯一半，特朗普如果只有小學生的智慧，又如何能在商界、政界、演藝界稱雄？嚴格來說，特朗普不是只具小學生的智慧，而是具有小學生的脾性，尤其像愛打電子遊戲機的小學生。你摸不準他的性格，跟他交手自然要吃虧，馬蒂斯與中國領導人在這方面都未夠功夫，所以前者要黯然而退，後者在對美談判中也得步步退讓。



特朗普的性格就是愛挑戰大塊頭對手，猶如孩子在電玩遊戲中愛攻打最難纏的敵人。早前中國太張揚，給小特盯上，所以這遊戲一玩就玩上好幾個月。如今他轉而看中了美國國會，我說嘛，議員們是跑不掉的，你千萬別小看小特的勁頭，他的毅力雖撐不到一年，但幾個月絕對可以，他耗得起，美國可耗不起，故國會議員別無選擇，只能稍作讓步，使小特盡快對這遊戲死心。