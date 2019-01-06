開放數據可提供原材料給有興趣進行科研的市民及機構，創造出更多數據應用和服務，因此社會各界一直要求政府開放更多數據。去年施政報告提出要求所有政府部門須在年底公布「年度開放數據計劃」，逾八十個局及部門已公布年度開放數據計劃，並在「資料一線通」網站開放逾六百五十個新的數據集，供市民免費瀏覽及使用。



筆者歡迎政府的開放數據計劃，是次計劃有不小進步，包括所有在「資料一線通」網站發放的數據都是機讀格式，方便業界使用。政府亦會設立筆者爭取多年的「市政儀表板」，以電子地圖和圖表等，列出政府的施政表現，令市民可查看城市的實時數據，對於香港發展智慧城市是一大突破。



是次開放數據計劃公開停車場及巴士到站即時數據，證明官商可合作。然而，未必所有商家都願意公開數據，建議政府參考美國紐約於二○一二年通過的開放數據法，研究透過立法訂定何謂公共數據，要求所有公共數據必須在一個單一平台上公開，令更多有用的數據供大眾使用。



今次多個部門積極回應該計劃，足見各部門開始重視智慧城市發展，但有業界向筆者反映，現時政府仍未能滿足他們對數據的需求，認為數據重量亦重質，除了要開放更多數據，亦需要更多有針對性及深入的數據。政府可設立常設開放數據的諮詢委員會，與科技界及商界加強溝通，了解他們的需要，真正做到數據開放到位，加快推動香港智慧城市的發展。