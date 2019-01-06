律政司司長鄭若驊備受立法會左中右三路狙擊，亦受到部分法律界人士質疑，其「懶到噴汁」、胡亂作為的「惹火尤物」形象令她的民望「墊司底」，在全城怒吼下，佢終於答允出席本月底的立法會司法及法律事務委員會會議解畫。



上任一年的鄭若驊在其位而不謀其政，以為胡胡混混就可以過關，好似佔中案至今已逾四年，包括黎智英在內的三十九名佔中搞手仍未被起訴；而黎智英涉刑恐東方報業集團記者案，明明有相有片有真相作證，可一拖十九個月仍未提出檢控。



至於一上任就以「證據不足」放生黎智英涉及的「黑金」秘捐案，鄭司長的解釋含糊其詞，亦有欠透明度。有議員說得好，司法制度對香港十分重要，需要避免市民有雙重標準的觀感，是以老朽覺得律政司司長應虛心向議員及公眾解釋。司長切勿忘記自己的本分，把律政司提高到一個至尊無敵的地位，以為隻手可以遮天，做錯事還死撐自己有「擔當」；以為有林鄭死攬，即使外界炮聲隆隆，民望低殘，仍可「好官我自為之」！



鄭若驊的傲慢與自以為是，有學者認為她沒有做好公關工作，也無意修補公眾觀感。古人說：故治國者，圓不失規，方不失矩，為政不失其道，萬事可成，其功可保。治理國家，無規矩不成方圓，為政不能脫離法道統，若然三綱不正，六紀不理，社會不亂才怪！同理，作為守護公義、法治精神的律政司，如果失其道，該檢控的不檢控，甚至以一句「證據不足」將奸邪放生，一物失稱，亂之端也。



今律政司在檢控上被指毫無準則，法治核心價值淪為偏心價值，人們看不到鄭若驊是個善用懲罰的人，刑不當罪，不祥莫大焉！香港雖是福地，之不過太多不平事，民怨去到臨界點隨時會爆煲，屆時女媧煉石恐未必補到天也。