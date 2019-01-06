美國眾議院復會，重奪議會控制權的民主黨，有新紮議員急不及待提出彈劾特朗普的草案。特氏不甘示弱，在社交媒體大肆吹噓自己勝出「史上最偉大」的總統選舉，民主黨根本不可能彈劾他。另一邊廂，民主黨內部似乎在有關議題上出現分裂，例如眾議院領袖佩洛西便主張謀定而後動，一再強調除非人們看到像水門事件那樣的確鑿證據，否則整天談通俄，談彈劾總統，只會在支持者中間帶來分裂。



事實上，佩洛西任命的眾議院司法委員會主席納德勒亦持相同看法。他強調，民主黨人必須跟隨證據辦事，因此當務之急是全力保證獨立檢察官米勒的通俄調查工作不受干擾。



「老餅」們的「老成謀國」，當然不是出於維護「程序正義」那麼高大上，而是深知「非不為也，實不能也」的政治現實。民主黨建制內部早有共識，該黨忠心支持者對特朗普固然恨之入骨，但普羅大眾對無日無之的通俄新聞早感膩味，民主黨人一味在彈劾總統議題上胡攪蠻纏，等於把「拚經濟」的議題拱手相讓。值得留意的是，眾議院議席按各州人口比例分配，選區較小，加上每兩年改選一次，議員時刻處於「備戰」狀態，他們為保席位，幾乎每個周末都要從華府飛返所屬選區，跟選民保持聯繫，「老餅」們對民意脈動的把握，無疑最準確。



但諷刺的是，即使民主黨在彈劾總統問題上保持克制，亦不代表政客們會把精力放在民生福祉上。君不見單是興建邊境圍牆，總統跟民主黨互不相讓，前者更揚言不惜「長期作戰」，讓政府關門一年半載。都說好的制度讓壞人不能作惡，特朗普橫衝直撞，視規則如無物，迄今除了換屆換人外，幾乎拿他沒轍，美式民主是好是壞，毋庸贅言。