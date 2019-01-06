特區政府計劃收緊《入境條例》，提出九項建議打擊假難民，不過建議內容有姿勢冇實際，似是塞住市民把口，多於想解決困擾香港多時的假難民問題。



港府提出的九招全屬隔靴搔癢，限定酷刑聲請人須在三個月內提交聲請，固然被譏根本無法確定非法入境的假難民入境時間。至於加強入境處的遣返及羈留權力，甚至禁止潛在聲請人登機來港，則形同廢噏。君不見港府連全面清拆深水埗「南亞村」也畏首畏尾，對重設禁閉營又諸多推搪，生怕惹來違反人權的指摘，這種措施到頭來是否講得出做得到，實在頗成疑問。



再說，修例建議將從事黑工者的監禁期由兩年提高至三年，亦加強對僱用非法打工者的罰則，由最高罰款三十五萬元及監禁三年，增至罰款五十萬元及監禁十年。問題是，最高刑罰是一回事，法庭怎樣判是另一回事，其實即使沒有修例建議，原來的罰款與監禁刑期也不算輕，不過不少聘請黑工的僱主，到頭來刑期僅為數月，加上執法部門打擊力度有限，有假難民在港打了兩年黑工才被抓到，尚未計算其他未曝光的個案，凡此種種，造成了僱主不惜鋌而走險的誘因。



其實要徹底解決假難民問題，特區政府心知肚明，就是從速退出聯合國《禁止酷刑公約》。可惜港府不但知而不行，更要以行街紙賦予假難民在港自由活動的權利，參與販毒、打劫、作奸犯科食大茶飯的自由，滲透到地盤、物流、運輸、裝修等行業打黑工的搵食需要。相比起聘用黑工的不法僱主，這個向假難民拱手奉上人道津貼與律師費的政府，對假難民仁慈，對香港人殘忍，要罰應該罰這個假仁假義的混帳政府。