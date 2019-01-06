新年伊始就有調查顯示，不少港人對離開香港定居外地蠢蠢欲動，中文大學香港亞太研究所最新民調顯示，三成四受訪者表示，如有機會將打算移民或移居外地。而進一步分析年齡及教育程度與移民意願的關連，發現年輕及學歷高的市民移民意願較高，多達五成一的十八至三十歲受訪者表示有意移民，四成八具大學或以上學歷的市民亦有此打算。



據報三成四受訪者有移民打算，與一年前同類調查的三成三相若，反映一年時間過去，有關比率的走勢相當穩定，港人對政府施政仍是彈多過讚，因此出走的心甚為堅決。



究竟是甚麼誘因促使港人想離開？其實原因耳熟能詳，政治層面就是太多政治爭拗導致社會撕裂嚴重，社會對立對抗情緒仍然熾熱，重啟政改遙遙無期；民生方面則是居住環境擠迫，市民繼續望樓興嘆。



正所謂「政治問題、政治解決」，然則現屆政府上任一年半，被視為政治問題核心的政制改革，基本上盡量不去碰，名義上為免激化社會矛盾，實際上卻是無意迎難而上，勢令本港政制繼續原地踏步，始終市民過去一段長時間對普選有熱切期盼，政府束之高閣的態度不可能直到永遠，否則只會令港人心有不甘。



至於房屋、環境問題，尤其是居住環境擠迫、安樂窩難尋的困局，港人就算慶幸可置業上車，隨時從此被困，做一世樓奴。再加上年輕人向上流動機會大不如前，連小小的盼望亦落空，更遑論飛黃騰達的契機，凡此種種都是老問題，令香港的宜居程度每況愈下，這不但成為港人出走的肇因，更令外來人才卻步，對香港長遠發展堪稱雙重打擊。



總的來說，港人出走的原因是日積月累，政府若以為「獨步單方」就可挽回人心，實屬癡人說夢。相反，多管齊下為港人解憂才是應有之義，港官是時候覺悟並迅速行動。