「潮平兩岸闊，風正一帆懸。」大陸當局曾以這兩句唐詩形容兩岸關係。誠然，在國民黨馬英九執政期間，大陸方面釋出善意，經濟上對台讓利，外交上暫時休兵，兩岸關係因此一度回暖。然而好景不常，隨着台灣民進黨再次上台執政，蔡英文一方面拒絕承認「九二共識」，一方面不斷搞小動作「去中國化」，兩岸關係再度緊繃，「潮平兩岸闊，風正一帆懸」的情景消失了，取而代之的是陰霾密布、驚濤駭浪。



正是在此背景下，中共總書記習近平發表重要講話，提出對台政策五項新主張，除重申「和平統一」，也強調「不承諾放棄使用武力」，並着重指出兩岸必須統一，也必然統一，政治分歧「不能一代一代傳下去」。



時移則勢異，勢異則情變，情變而法不同。從毛澤東時代強調「一定要解放台灣」，到鄧小平時代提倡「和平統一、一國兩制」，再到習近平時代「軟的更軟、硬的更硬」，可以看到數十年來大陸對台政策的明顯變化。隨着「和平統一」目標愈來愈遙遠，希望愈來愈渺茫，大陸當局漸漸失去耐性，調整對台政策也就成為理所當然的事。



二○○五年通過的《反分裂國家法》，清楚列明在三種情況下使用非和平方式捍衞國家主權和領土完整：一、台灣從中國分裂出去的事實；二、發生將會導致台灣從中國分裂出去的重大事變；三、和平統一的可能性完全喪失。在此基礎上，習近平的講話強調「我們不承諾放棄武力，保留採取一切必要措施的選項，針對的是外部勢力干涉和極少數台獨分裂分子及其分裂活動」。有人說這無異於吹響了以一國兩制模式統一台灣的集結號，也有人認為習近平有意在任期結束前解決台灣問題，雖不中亦不遠矣。



有趣的是，在「習五點」發表之前，蔡英文還在誇誇其談，提出以「四個必須」作為兩岸關係發展基礎，包括：中國必須正視中華民國台灣存在事實、必須尊重台灣人民對自由民主堅持、必須以對等和平方式處理兩岸歧異、必須是政府或政府授權的公權力機構坐下來談。而「習五點」發表之後，她又第一時間強硬表態不接受九二共識和一國兩制。



蔡英文的口氣無疑大得很，問題是其底氣究竟從何而來？兩岸實力對比不斷擴大，台灣到底有多少本錢向大陸叫板？很明顯，蔡英文之所以自我膨脹，皆因她認為背後有美國撐腰。自從美國先後推出《國防授權法》和《台灣旅行法》，台獨勢力好像打了雞血似的亢奮不已，蔡英文甚至宣稱台灣具有相當實力，並非別人的棋子，「我們自己也是棋手」。這分明是夜郎自大，在中美博弈的棋盤上，台灣從來只能任由美國擺布，「棋手」云乎哉？至於蔡英文寄望美軍保護台灣，更是一廂情願，美國有自己的利益和盤算，特朗普一切奉行「美國優先」，連中東也可以放棄，又怎麼可能替台灣賣命？



「兵，凶器；戰，危事也。」習近平既承諾中國人不打中國人，也強調絕不會為各種形式的分裂活動留下任何空間，意味着台獨將是死路一條。萬一兩岸兵戎相見，台灣勢必遭受滅頂之災，蔡英文千萬不要錯估形勢，更不要低估大陸當局的決心。再說，民進黨在早前的「九合一」選舉中大敗，蔡英文面臨黨內逼宮，執政地位岌岌可危，根本沒有能力帶領台灣抗衡大陸。



「男兒何不帶吳鈎，收取關山五十州。」縱觀中國數千年歷史，儘管出現過無數次分裂和割據，但國家統一始終是歷史發展的主流，也是歷代統治者孜孜以求的夢想。當今中國號稱大國崛起，豈能容忍兩岸長期處於分裂狀態？