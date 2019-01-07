正論：置業難於上青天　房屋問題拖字訣

在中美貿易戰的陰霾籠罩下，加上香港跟隨美國加息，漫長的樓市升浪終於結束。儘管如此，樓價依然高不可攀，不是一般打工仔所能負擔。此情此景下，企硬不減辣的財政司司長陳茂波亦放軟姿態，聲稱研究為有能力供款但首期不足的上車客尋求解決方案。



早前林鄭月娥煞有介事宣稱，倘有人幻想港府見到樓價下跌便會出招救市，「可以慳番」。言猶在耳，陳茂波便鬆口表示可為首期不足的上車客想辦法，意味港府有意協助釋放一定的購買力，被市場理解為變相「減辣」。事實上，金管局收緊樓宇按揭成數後，夾心階層就算有百萬積蓄亦只能望樓興嘆，所謂無恒產者無恒心，置業難遂成為社會最大的不穩定之源。



必須指出，港府協助市民置業，並非甚麼新鮮事，過去房委會、房協亦曾推出類似計劃。最早的是八八年房委會推出的「自置居所貸款計劃」，協助低收入家庭於私人市場置業；九八年，房協則推出「首次置業貸款計劃」，為中產家庭提供上車階梯。房委會於○二年合併上述兩個項目，推出新的「置業資助貸款計劃」，直到兩年後終止。此外，九十年代房協亦有「夾心階層住屋計劃」，為超出公屋和居屋資格的夾心中產提供置業機會，青衣宏福花園、葵涌浩景臺都是計劃下備受歡迎的屋苑。



由此可見，橋不怕舊，最緊要受。九十年代本港樓價升勢凌厲，但都比不上今天高處不勝寒。尤其是近日推出首個首置上車盤「煥然懿居」，甫派表已接獲逾三千份申請，可見夾心市民「求樓若渴」，置業需求極大，但不論是首置盤又好，綠置居也罷，全部都是杯水車薪，重推首置貸款或許較困難，但放寬按揭成數，無疑能更直接協助市民置業。



港府肯針對問題落藥，做法須予肯定，惟正如西諺所云，縱有無限計劃，若不實行，與談天無異。怕只怕港府議而不決的老毛病不改，拖拖拉拉，淪為空談。君不見，陳茂波忙不迭補充，協助首期不足的市民上車前，必先考慮四項因素，包括「樓價下跌的幅度與速度」、「成交量」、「未來住宅樓宇的供應量」及「整體經濟情況與展望」，更明言「不宜訂出硬性時限或指標」，擺明為拖字訣鋪路。研究復研究，諮詢復諮詢，擊鼓傳花的把戲玩完又玩，市民對這些「套路」還會陌生嗎？港府連租務管制都不肯重推，協助市民置業的措施會否刺激樓市上升，無人說得準，以港府前怕狼後怕虎的作風，隨時又是無疾而終。



說來說去，房屋問題的癥結始終在於土地不足。土地供應專責小組近日公布土地大辯論結果，提出中短長期多個拓土選項，直指拓土刻不容緩，必須多管齊下，暗示港府不能獨沽一味以「明日大嶼」填海計劃搪塞。然而還是那句老話，港府慣性拖拉，畏首畏尾，除了小修小補，畫餅充飢，解決房屋問題談何容易。