神州觀察：新法利好公務員　百姓利益誰保障

內地新修訂的《公務員法》近日獲全國人大常委會審議通過，今年六月將全面實施，新法對公務員的權利和義務、職級，以及任用原則等都有修改，其中公務員晉級方面獲得一定保障，卻有可能導致官場官多為患現象愈來愈氾濫。



新法案規定公務員職級層次分為四等十二級：一級和二級巡視員（廳級）、一至四級調研員（縣處級）、一至四級主任科員（鄉鎮科級）、一級和二級科員，其中巡視員、調研員、主任科員為非領導職務。所謂非領導職務，就是沒有職務但享受同等待遇和福利的官員。



有分析認為，新法案可保障基層公務員獲得公平晉升機會，新入職公務員三、五年就可晉升主任科員，享受科長及鄉鎮長工資福利待遇，而且將成為常態。不過，雖然此舉規範了公職人員晉升制度，一定程度上可防範官場任人唯親，對普通公務員是利好，但當局不得不警惕，與此同時很有可能機構臃腫，人浮於事、尸位素餐問題更加嚴重。



首先是，公務員三、五年即獲提拔，勢必令所有政府機構，包括廳處科級以上領導劇增，且出現官多兵少情況後，各單位勢必再擴大編制，招收公務員。事實上，目前內地一個省有五、六十個省部級官員，幾百個乃至上千個廳級官員，地方政府幾十個秘書長，一個縣區數十個縣處級官員，幾百名科級官員，已是見怪不怪。



另一方面，雖然基層公職人員普遍有望晉升加薪，但也可能產生大批庸官懶官，反正只要不出錯，每日一杯茶看電腦，照樣會升職，不但無心問政，更不可能為民服務。而且官員愈多，老百姓負擔愈重，還會帶來官場山頭多、圈子多等腐敗問題。



近四十年來，內地曾歷經四次大規模機構精簡，但始終走不出「精簡─膨脹─再精簡─再膨脹」的惡性循環，不但機構愈來愈多，官員隊伍也翻了幾倍，官方早前公布內地公務員數量為七百多萬人，財政供養人員超過五千萬，而實際數據應遠不止此，官多為患一直是備受社會關注的話題。令人悲嘆的是，公務員權益可以依法受到保障，百姓的利益不僅難獲保障，更不時被地方政府「依法」管制，土地被「依法」掠奪走，房子被「依法」拆沒了，小販賣菜被城管「依法」沒收和毆打，如果抗爭，還會被「依法」拘留。



內地改革開放後，公務員成為先富起來的群體，佔盡各種社會資源，享盡榮華富貴，特別是在「發展就是硬道理」、「穩定壓倒一切」的口號下，曾經表示「為人民服務」的各級官員，從公僕變成了「主人」，曾經「當家作主」的人民卻淪為「僕人」，而「主人」又如何會為「僕人」服務呢？