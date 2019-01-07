世界視線：哀哉美式民主　陷入緊急狀態

美國邊境圍牆撥款爭議變成兩黨之爭，僵持不下，導致華府局部停擺已超過兩星期，總統特朗普依然態度強硬，他在白宮與民主、共和兩黨的領袖會面，堅持五十六億美元的圍牆預算，更拒絕民主黨重開聯邦政府的要求。他表明已準備打持久戰，即使華府停擺數年也在所不惜，更揚言必要時會宣布國家進入緊急狀態，繞過國會取得撥款。



美國憲法給予總統莫大權力，身兼國家元首和政府首腦兩大職，也是美軍最高統帥。他對外只要將目標定性為「恐怖分子」，毋須國會同意便可發出作戰指令，喬治‧布殊當年憑藉此權力發動了阿富汗及伊拉克戰爭；對內他可以提名最高法院大法官，可直接向聯邦僱員下行政指令，還有特朗普這次的殺着「宣布國家進入緊急狀態」，藉此調動國防部大量軍事建設資金來興建邊境圍牆。林肯和羅斯福的先例可援，杜魯門韓戰期間出動這招雖被最高法院推翻，但最高法院大法官卡瓦諾是特氏力排眾議提名當選，會否掉轉槍頭就可想而知了。民主黨雖然重奪眾議院控制權，並提出草案彈劾特氏，但法理上沒有能力阻止他行使這項權力。



雖然外間分析都相信特朗普只是出口術，不會冒險負上沉重的政治代價，然而根本不用他宣布，這場老掉牙的黨爭之禍讓美國成為國際笑話，政府無了期停擺，美式民主事實上已陷入緊急狀態。本來條條大路通羅馬，單是民主制度也五花八門，例如美式總統制、英式議會制，還有多黨制如德國、法國，人類文明趨向多元共融，各種政治制度互有利弊，大前提需要符合國情，偏偏美國卻吹奏美式民主，與惟我獨尊的大美國主義結合，動輒強加於他人，對別國政治說三道四，現在落得丟人現眼。



美式民主讓人民自由擁有槍械，卻用來殺自己人；讓人民自由選總統，卻選出自稱「史上最成功」的特朗普。他任期完後，拍拍屁股走人，回去做他的大亨，寫總統生涯回憶錄，必然有這場自編自導的兩黨對賭好戲。美國人兩年前大選押注於他，想不到自己反而成為他的籌碼，在這場賭局被押出去。