香港問題，也不只是香港的問題。香港的出現，是清朝敗於歐洲列強之手。沒有中國之敗，不可能把寶安變成香港；沒有中國之富，歐洲列強不會來中國，日本與美國亦不會來。一九四九年以前，香港是英國帝國主義的棋子，與新加坡、上海並列為遠東的三大國際中心，支撐着大英帝國的貿易、金融與軍事。二戰後美國替代英國，還不能壓倒積弱但又革命的中國。香港一如澳門退出了中國大陸，卻仍然依靠來自中國的人力資源。美國從制裁圍堵中國退出來，反而使美國資本利用香港在中國內地發大財──從加工貿易的利潤以至龐大的資金外流。香港給予美國，一如早年給予英國的，是中國創造的資源與財富。但中共替代清朝與國民黨，從革命起家終歸不忘革命的初心。



改革開放不是投降，而更像日本那樣用外來誘因、外來方法改造老大的文明傳統，始終不忘本國利益。中國勝過日本在於沒有戰敗，沒有美國駐軍，中共是中國人的政權，不會變質如民進黨那樣投靠美國，出賣社會大多數人的利益。



正因如此，香港回歸後仍可在習近平的改革和復興中，有機會找到新的角色和發展機會，為中國復興大業服務而不是繼續為帝國主義、殖民主義賣命。也因此，中美決裂，新冷戰下香港不可能置身事外，今年可能便是中美矛盾涉及香港的開始。香港的選擇，是作為中國復興、世界和平發展的破壞者，站在美國一方？抑或與內地及亞洲人民一起建設新的國際體制？