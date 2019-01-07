習近平說，中國人不打中國人。我們不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項，針對的是外部勢力干涉和極少數「台獨」分裂分子及其分裂活動，絕非針對台灣同胞。



「中國人不打中國人」，在「八年抗戰」時喊得最多最響，是中國人民、各黨各派一致抗擊日寇侵略時的共同心聲。在這之前，國共內戰和軍閥混戰打了十幾年，現在要一致對外，皆因中華民族已到了最危險時刻，中國人之間沒有甚麼歧見恩怨、黨派之爭可以超越國家利益、民族大義。



現在習近平談到台灣問題、祖國統一問題時再次這樣講，是把「外部勢力干涉和極少數『台獨』分裂分子及其分裂活動」當成日寇侵略對待。不錯，當年「中國人不打中國人」，但中國人一定要打、要滅漢奸。一旦「台獨」分裂分子和外部勢力相勾結搞「台獨」分裂，他們就是漢奸，中國政府、中國人民必打之、必滅之。如果真有那一天，中華民族就再次到了「最危險的時刻」，漢奸人人得而誅之，外部勢力的圖謀和伸出的魔爪必須使用武力和一切必要措施將其挫敗、斬斷。



這些年，「台獨」分裂勢力之所以猖獗，皆因他們自恃有外部勢力特別是美國支持。老美七十年來利用「兩岸分裂」局面，實施「以華治華」的最終目的，是要將台灣從中國領土永久分裂出去，實現「台獨」，這樣台灣才能成為老美對付中國、維護其國際戰略利益的「不沉航母」，台灣才能淪為其附庸國，就像當年中國東三省的「滿洲國」，由日本扶持、控制。



「台獨」分裂分子和歷史上的各類漢奸一樣，總是過高的估計「洋主子」的力量，「洋主子」也總以為利用漢奸能夠打垮和分裂中國，時下之蔡英文和特朗普正打得火熱。