美國到處推銷軍火，無所不用其極，而且經常獅子大開口。有消息指美國計劃向台灣出售六十六架F16V戰機，製造商洛歇馬丁公司的報價高達三千九百億新台幣（約一千億港元），比台方預期價錢足足貴一倍，若是在台灣生產，最少還要增加一千億新台幣。美國漫天要價，把台灣當羊牯，難怪島內輿論嘩然，認為洛歇馬丁簡直是拿台灣來「撈本」。



沒錯，美國不斷在兩岸問題上煽風點火，主要目的就是推銷軍火，不拿台灣來「撈本」才怪。甚麼《國防授權法》、《台灣旅行法》等等，都是美國用來忽悠台灣的招數，一來為了賣軍火賺錢，二來製造兩岸緊張局勢，三來遏制大陸崛起。最不可思議的是，美國賣給台灣的軍火價格不僅昂貴，而且大多是過時武器，台灣當局還要千恩萬謝，感激涕零，說來實在可悲。李敖曾痛罵台灣當局充當美國的看門狗，還要花大錢買軍火，根本是賤骨頭。這不是沒有道理，當走狗還要向主人交保護費，確實夠賤。



台灣財政捉襟見肘，為了節省開支，不得不硬推年金改革等措施，惹得天怒人怨，另一方面又窮兵黷武，不斷向美國軍火商進貢，這不正是「善財難捨，冤枉甘心」嗎？而最大的問題是，兩岸實力相差懸殊，台灣GDP只相當於大陸一個中等省份，即使不吃不喝不用，將全部財政收入用來購買軍火，也無法與大陸抗衡，與其花這種冤枉錢，何不用來發展經濟、改善民生？與其養肥美國軍火商，何不用來扶貧助弱？