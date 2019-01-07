民陣今年舉辦的元旦遊行只有五千多人參與，創下最低紀錄，示威淪為示弱也就罷了，最不堪的是「示醜」。大會一方面聲稱不贊成港獨，另一方面又容許港獨團體加入，美其名曰包容不同政見人士，實際上跟港獨沆瀣一氣，有愛國團體要求加入，不僅被拒諸門外，甚至遭惡言相向。民陣葫蘆裏賣的是甚麼藥，不言自明。



民陣於○二年成立，○三年五十萬人大遊行是其「得意之作」，自此食髓知味，遊行年年搞、月月搞，主題亦由反廿三條變成大雜燴，行禮如儀。上屆政府尚有梁振英當箭靶，還可號召多些人上街充斥場面，但佔中後反對派四分五裂，再也難以凝聚民心，兩次立法會補選反對派皆鎩羽而歸，今次元旦遊行又只有小貓三幾隻，就是明證。



很明顯，傳統反對派深知得不到本土派乃至港獨派支持，他們的政治能量便無以為繼，故決心跟這些人同流合污，容許遊行人士高舉英國旗、龍獅旗，甚至縱容這些人與保安員、警員暴力衝突。還有立法會一干反對派政客裏應外合，當日為兩隻港獨小學雞保駕護航是一例，隔三差五跑到台灣播獨是另一例，卻口口聲聲不支持港獨，直把市民當傻子。



這些港獨分子敢作不敢認，遊行示威時蒙面上陣，動輒指罵警方錄影，說穿了，就是害怕受到法律制裁。這不禁令人想起毛澤東的詞：「小小寰球，有幾個蒼蠅碰壁。嗡嗡叫，幾聲淒厲，幾聲抽泣。」這些討厭的蒼蠅，是時候一掌打掉。