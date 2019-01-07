因為踢爆明星范冰冰逃稅而被喻為民間「反腐英雄」的名嘴崔永元，近日再下一城，今次他引爆的陝西千億礦權案，矛頭直指最高法院院長周強，二○一九年的第一場反腐風暴正在形成，絕對精彩可期。



此案錯綜複雜，簡單而言，就是一位農民企業家不忿其千億礦藏被別人奪走，一路打官司打到最高法，最高法本要判其勝訴，最終卻改判將案發回陝西重審，更神奇的是，卷宗中的一份重要文件兩年多前被人盜走，出事時監控鏡頭全部損壞，最高法竟然不報警，不了了之。主審此案的法官深感「水太深」，留下視頻作證據，以防遭到不測。



丟了一份甚麼文件？為甚麼會被盜走？為何最高法諱莫如深？令人質疑這是否高級官員干預司法的證據，必須「被消失」。而崔永元不僅狠批最高法有「內賊」，更點名周強帶頭知法犯法，昨日他再放大招，直指此案未審先判來自周強的指示。



周強顯然非一般影視明星可比，崔永元敢於直呼其名並且破口大罵之，一般相信他背後的靠山肯定大有來頭。不過，今次事件也揭示內地司法的腐敗黑幕，「以法治國」講了數十年，始終沒人當一回事，不僅因為執政者搞不清楚「黨大還是法大」的問題，更因為執法者知法犯法，習近平強調要讓國人在每次判決中感受公平正義，真是談何容易。