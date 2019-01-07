據說美國前國防部長馬蒂斯曾嘲諷總統特朗普，說他的理解能力只有小學五、六年級水平。我認為這話用諸特朗普身上是過苛，反倒用作形容香港泛民主派的部分領頭人，則庶幾近矣。



如果壹傳媒創辦人黎智英也算是泛民一員，他半生以反共為職志，旗下集團財困，卻去尋求傳聞有紅色背景的資金救助，此舉無異於緣木求魚。你認為一個具中學生智慧水平的人，會如此丟人現眼嗎？



一個民主黨創黨成員宣稱被內地強力部門擄去，在身上打上釘書釘。如果是小學生的，聽到朋友遭此厄運，或許不及細想便會篤信不疑，成年人卻不該如是。但泛民好些元老當日聞訊後，所作反應卻不是成年人該有的。



佔領行動之後，反對派的民氣已經消耗大半，本欄苦口婆心告誡，泛民必須改弦更張，不可再用撒野式的抗爭方式，否則民心勢必離散。為怕他們不信，我再作深入說明，指雖然反對派的支持者大多不會轉投建制陣營，但因為對雙方失望，故不少會轉作壁上觀，彼雖不長，但此消，泛民的陣地只會愈失愈多。



如果聽者具中學生水平，筆者說到這個份上也就夠了，其他的自能領會。但原來不行，泛民近期在立法會補選中頻頻失利，他們還說是因為政見迎合不到自決派選民，所以才落選，這就叫捉錯用神！



我惟有當泛民領頭人是小學生般直言相告吧，如果自決派單是不認同民主派的政見，他們即使不出來投票，也大可熱烈地參與反中央、反政府示威。但近兩年，所有示威活動都反應冷淡，這就說明不少反對派支持者其實是逐漸遠離政治了。我這樣說，夠明白了嗎？