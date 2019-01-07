民陣舉行元旦遊行，首次主動邀請港獨團體參加，並讓港獨分子在集會上發言，有預謀地提供播獨平台，挑戰《基本法》及「一國兩制」的底線。



主張港獨的「香港民族陣綫」、「學生動源」和「香港獨立聯盟」等組織有數十名成員和支持者，在遊行期間不斷揮動鼓吹港獨、台獨、藏獨等旗幟，公然煽動分裂國家。到達政總東翼前地時，港獨分子無視保安和警員的阻止，以暴力突破防線，並在民陣的集會大台上發言及展示港獨標語，在一眾遊行人士及媒體前大肆播獨。



民陣有預謀將遊行變成播獨平台，變成「獨陣」，民陣的轉變值得各界警惕。「香港民族黨」已因播獨而被保安局取締，任何組織包括民陣如果執意播獨，執法部門亦應依法取締相關組織，因為港獨觸碰到國家安全的底線。



但是，民陣企圖「獨」人先告狀，打算就行政署拒絕港獨人士進入政府總部播獨提出司法覆核，這說明，民陣不但與港獨走在一起，更為港獨提請司法覆核，這是公然衝擊《基本法》及一國兩制。



港澳辦主任張曉明曾就香港外國記者會邀請民族黨召集人陳浩天演說事件指出，外國記者會一意孤行邀請陳浩天演講，不是一般不友好、干預或挑釁行為，從法律定性，是協助進行分裂國家的煽動，毫無疑問是違法。民陣協助港獨分子進行分裂國家的煽動，也毫無疑問是違法。民陣企圖「獨」人先告狀非常荒謬，為維護法治，律政司應以謹慎態度依法處理。