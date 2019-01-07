法國的黃背心示威已持續八星期，新一年民眾繼續走上街頭，示威人數雖然比去年年尾大減，但整個法國依然亂成一鍋粥，示威者在街上焚燒電單車、汽車和路障，甚至在餐廳縱火，又向防暴警察投擲雜物。



總統馬克龍早前雖然發表全國電視談話，認晒低威，承諾推遲提高燃油稅、提高最低工資標準和改善福利措施等，但民眾似乎「唔收貨」。黃背心示威是對馬克龍「不食人間煙火」、管治無能表示不滿，也反映傳統左派和右派之間存在清晰的邊界，左派站在勞工的立場，反對不加管控的全球經濟流動，卻頌揚外來移民和多元文化主義；右派則斥責人口自由流動造成社會動盪，卻提倡資本的自由流動，而這客觀上需要人口的自由流動加以配合。



過去一年，整個歐洲是失序的一年，而法國的黃背心示威相信暫時難以平息。很多法國人感受到經濟全球化的負面效應，對政府無力控制非法移民的流入心灰意冷，對歐盟的繁瑣規則厭惡不已，並對社會道德準則的迅速改變尷尬萬分，而極右翼國民陣線的崛起，正是利用人們的這種情緒。



馬克龍是拿破崙時代之後最年輕的法國元首，拿破崙稱帝時三十五歲，而馬克龍當選時三十九歲。基於歷史常有驚人的相似，老朽常遐想，拿破崙飲恨於滑鐵盧戰役，馬克龍會否挫折於黃背心示威？馬克龍無疑有雄心壯志，他以提高燃油稅來應對全球氣候暖化，措施或許有利於法國經濟的長遠發展，但他卻沒有想到這會直接加深底層民眾的生活痛感，為政之難就是要平衡各方，不能不接地氣。



「為之於未有，治之於未亂」，要在事情未發生時就預防，要在禍亂產生前就做好準備，講就易，勝利往往會沖昏頭腦，馬克龍以高支持率當選，但一年多之後便民怨沸騰。歷史又告訴大家：治之於未亂，不易也！