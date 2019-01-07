美國總統特朗普揚言有信心華府可跟北京達成貿易協議，又再次向蘋果公司總裁庫克喊話，要求該公司將製作工序搬回美國本土。



今次並非特朗普首次盯上蘋果公司。早前蘋果就曾向華府求助，強調在貿易戰曠日持久下，該公司產品成本水漲船高，競爭力大受影響，當時特氏的回應是：在美國興建工廠，把蘋果產品變成真正的「美國製造」，從而享受零關稅以及其他各種稅務優惠，這就是對他們的最大「幫助」。



特朗普把「僱美國人，用美國貨」的口號喊得震天價響，讓基層選民感覺良好可以，想藉此說動商人回流，卻是太傻太天真。有人算過一筆帳，計及工人工資、物流以至整個供應鏈等相關成本，一部純粹在美國生產的智能手機，售價起碼增加上百美元，關稅扣減能否抵銷頗成疑問。美國消費者會否甘願捱貴機尚且難說，更何況蘋果在全球不止本土市場，特朗普繼續胡攪蠻纏，動輒對其他國家掄起關稅大刀，難保對方不會以其人之道還治其身，到時候「美國製造」的蘋果產品，麻煩就大了。



特朗普說服不了蘋果，也說服不了通用汽車，該公司最近宣布大幅裁員一成半，並關閉國內多間工廠，讓特朗普氣炸了肺，大罵對方忘恩負義，甚至威脅考慮撤銷對該公司下一步生產重點的電動汽車提供補貼。道理其實很簡單，中國汽車市場日益重要，通用在華的銷售量已超越美國，即使中國對美國入口汽車免收關稅，「商人無祖國」，汽車廠商要想將盈利最大化，讓工廠更接近客戶才是王道。事實勝於雄辯，特朗普的「指令」並未能讓商人跟隨他的指揮棒起舞，更何況面對十三億人口的中國，所謂「貿易戰很易打」，只能是夜行人吹口哨。