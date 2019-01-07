有民意研究中心進行網絡數據分析，得出本港去年最熱門話題，除了超強颱風山竹襲港登上榜首，港珠澳大橋開通後的連番混亂場面、沙中線愈揭愈多的工程醜聞亦有上榜。當然，過去一年「好事多為」的律政司司長鄭若驊，其「努力」沒有白費，成為唯一以高官及個人名義成功打入榜中之人，足見鄭司長認真「本事」。



坦白說，鄭若驊去年的風頭「由年頭帶到年尾」，去年初上任即爆出大宅僭建醜聞，固然搶盡眼球。上任不足一個月又「拍板」放生漢奸黎，在政治黑金案中以「證據不足」不作檢控，加上漢奸黎前年「六四」以粗言辱罵東方報業記者刑恐案，有相有片，鐵證如山，鄭司長竟效法她的前任，繼續死拖爛拖遲遲不提告，更對東方及受害記者先後十一度去信追問檢控進度，不斷以虛話、空話來帶人遊花園，年尾又放生自己大宅僭建，在在考驗市民大眾對香港法治日漸淪喪的忍耐力。鄭司長還要搶走立法會會議出席率包尾大幡的寶座，為自己奠定「懶到出汁」的鮮明形象，透過不作為、亂作為、懶作為，令自己的民望多次「墊司底」，以報答特首林鄭月娥的知遇之恩。



大家有眼見，山竹襲港至今，竟然仍有多處塌樹無人清理，港府善後工作一塌糊塗，理應被市民窮追猛打，插到體無完膚。不過幸有鄭若驊全年無休地將焦點搶走，發揮其加入政府「無用之用」的功效。其實，這個包庇權貴、姑息漢奸、特赦自己的司長，其身不正，知法犯法，還要「僭建」檢控新準則，早就淪為政府負資產，林鄭卻偏要當寶，還叫質疑鄭若驊的人反思，當然，總不成將「擋煞」直接宣之於口吧！