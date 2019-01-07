港府施政理應盡量照顧並平衡各階層的利益，高官除了要落區面向群眾，直接與持份者會面收集意見外，近年隨着網絡世界興起，網民的所思所想亦成為政府施政重要考慮一環，因此高官紛紛開設社交媒體帳戶、網誌等，與網民直接交流互動，而分析網民最新熱話及關注點，這對於政府施政來說，實在是有百利而無一害。



最近，民意觀察研究中心總結過去一年熱門網絡貼文及話題，一如所料，颱風山竹襲港成為最熱門話題，緊隨其後的不少屬於政府施政甩轆、監管不力等事件，遍及多個政策局，包括明日大嶼填海計劃、沙中線工程醜聞、大埔公路巴士翻側意外等，其中最值得留意的是，律政司司長鄭若驊的僭建風波，成為唯一涉及高官的十大熱門話題。



鄭若驊的僭建風波榜上有名，反映她由上任一刻開始，原本應秉持法治守護者的天職，實際上是「落筆打三更」，被質疑知法犯法，即使刑事檢控專員上月底讓她於僭建風波「甩身」，標誌在法律層面可以過關，惟這不代表鄭若驊在政治層面可以過關，因為眾所周知，高官的公信力是一點一滴累積得來，只要一次行差踏錯，就會滿盤皆落索，要「翻身」不是不可以，但歷史經驗顯示，高官成功「翻身」的例子絕無僅有，相反，民望繼續插水大有人在。



昨日是鄭若驊上任一周年，她繼續遭到狙擊，今次輪到有「長洲覆核王」之稱的郭卓堅出招，去信廉政公署投訴鄭涉公職人員行為失當，促廉署立案調查。毋庸置疑，郭此舉甚有「贈興」味道，但鄭若驊真的怨不得人，要怪就只怪她凡事慢半拍，不應龜縮、需要有承擔之時「冇影」，案情簡單兼證據確鑿的案件又應告唔告，難怪有人笑稱，現屆政府雖然走了一個男版「唔得掂」，取而代之就是一個曾潛水七個月「零扑咪」的女版「唔得掂」。